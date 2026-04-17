ไปรษณีย์ไทย ชูกลยุทธ์ 2P ดึงภาคธุรกิจ หนุน EMS ส่งด่วน กลุ่มเกษตรยอดฮิต

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดทิศทางธุรกิจEMS ส่งด่วน ยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากการปรับใช้กลยุทธ์ “2P” ได้แก่ Personalized Marketing และ Parcel Defined Logistics เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล ส่งผลให้สัดส่วนการใช้บริการ EMS จากผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า เทรนด์การตลาดเฉพาะบุคคลกำลังเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ ไปรษณีย์ไทยจึงนำมาพัฒนาเป็น “โปรโมชันเฉพาะกลุ่ม” เพื่อช่วยผู้ประกอบการบริหารต้นทุนขนส่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ ร้านค้าออนไลน์ และ SME ส่งผลให้ การใช้บริการ EMS เติบโตต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันไปรษณีย์ไทยยังพัฒนา Parcel Defined Logistics หรือการออกแบบการขนส่งให้เหมาะกับประเภทสินค้า เช่น สินค้าเกษตร สินค้าสด สินค้าขนาดใหญ่ หรือสินค้ามูลค่าสูง เพื่อให้การจัดส่งมีความรวดเร็ว ปลอดภัย และควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของภาคธุรกิจ
สำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจที่ใช้บริการ EMS สูงสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตรและผลไม้สด / กลุ่มอีคอมเมิร์ซและร้านค้าออนไลน์ / กลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ / กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป / กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรมีสัดส่วนสูงสุดถึง 30% สะท้อนการเติบโตของการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเสริมศักยภาพระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร THP Fulfillmentให้บริการครอบคลุม “เก็บ แพ็ก ส่ง และเก็บเงินปลายทาง” เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระการลงทุนด้านคลังสินค้าและแรงงาน พร้อมเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้า มีโปรโมชันสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ รับสิทธิ์ฟรีค่าจัดเก็บสินค้าในคลังขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร นานสูงสุด 1 ปี ช่วยลดต้นทุนได้กว่า 3,600 บาทต่อปี