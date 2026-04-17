ไปรษณีย์ไทย ชูกลยุทธ์ 2P ดึงภาคธุรกิจ หนุน EMS ส่งด่วน กลุ่มเกษตรยอดฮิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดทิศทางธุรกิจEMS ส่งด่วน ยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากการปรับใช้กลยุทธ์ “2P” ได้แก่ Personalized Marketing และ Parcel Defined Logistics เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล ส่งผลให้สัดส่วนการใช้บริการ EMS จากผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า เทรนด์การตลาดเฉพาะบุคคลกำลังเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ ไปรษณีย์ไทยจึงนำมาพัฒนาเป็น “โปรโมชันเฉพาะกลุ่ม” เพื่อช่วยผู้ประกอบการบริหารต้นทุนขนส่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ ร้านค้าออนไลน์ และ SME ส่งผลให้ การใช้บริการ EMS เติบโตต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันไปรษณีย์ไทยยังพัฒนา Parcel Defined Logistics หรือการออกแบบการขนส่งให้เหมาะกับประเภทสินค้า เช่น สินค้าเกษตร สินค้าสด สินค้าขนาดใหญ่ หรือสินค้ามูลค่าสูง เพื่อให้การจัดส่งมีความรวดเร็ว ปลอดภัย และควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของภาคธุรกิจ


สำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจที่ใช้บริการ EMS สูงสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตรและผลไม้สด / กลุ่มอีคอมเมิร์ซและร้านค้าออนไลน์ / กลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ / กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป / กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรมีสัดส่วนสูงสุดถึง 30% สะท้อนการเติบโตของการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเสริมศักยภาพระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร THP Fulfillmentให้บริการครอบคลุม “เก็บ แพ็ก ส่ง และเก็บเงินปลายทาง” เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระการลงทุนด้านคลังสินค้าและแรงงาน พร้อมเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้า มีโปรโมชันสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ รับสิทธิ์ฟรีค่าจัดเก็บสินค้าในคลังขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร นานสูงสุด 1 ปี ช่วยลดต้นทุนได้กว่า 3,600 บาทต่อปี











