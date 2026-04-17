KEX x SF Express ส่งของฝากกลับจีน รับเทรนด์นทท.จีน 'ซื้อเก่ง-ส่งไว'

บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "KEX" ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เดินหน้ายกระดับบริการขนส่งข้ามพรมแดนรับช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ท่ามกลางบรรยากาศการท่องเที่ยวที่คึกคักและกำลังซื้อที่พุ่งสูงขึ้นจากนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าของฝากไทย KEX จึงผนึกกำลังกับบริษัทแม่ SF Express เสริมความแข็งแกร่งบริการส่งพัสดุจากไทยกลับจีน เพื่อตอบโจทย์ดีมานด์นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าจำนวนมากและต้องการความสะดวกในการส่งกลับบ้านอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และปลดล็อกข้อจำกัดด้านน้ำหนักสัมภาระ
เจาะอินไซต์ "ของฝากไทย" สินค้าคุณภาพที่คนจีนต้องช้อป
จากสถิติในสัปดาห์ที่ 11 ของปี 2569 พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยถึง 628,451 คน (เพิ่มขึ้น 1.98% จากสัปดาห์ก่อนหน้า) โดยนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นกลุ่มที่มากที่สุดจำนวน 96,600 คน ซึ่งกิจกรรมยอดนิยมอันดับต้นๆ คือการช้อปปิ้งของฝากและขนมไทย เนื่องจากภาพลักษณ์สินค้าไทยที่เน้นความเป็นธรรมชาติและมีคุณภาพ
• ไอเทมยอดนิยม: ขนมไทย, ผลไม้อบแห้ง, มะม่วงกวน, ทุเรียนอบกรอบ และสินค้า OTOP
• พฤติกรรมหลัก: ผู้บริโภคจีน 82% ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและโภชนาการ และ 80.6% ต้องการข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับสารเติมแต่งและน้ำตาล ทำให้สินค้าไทยได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และ Millennials ที่ชอบสินค้าสะท้อนประสบการณ์และซื้อของฝากกลับบ้านตามค่านิยม “买礼物回家”
KEX x SF Express: เชื่อมต่อไทย–จีน ส่งของกลับบ้านง่ายที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว
KEX และ SF Express ยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์อันดับ 1 ในจีนและเอเชีย มุ่งแก้ Pain Point หลักของนักท่องเที่ยวจีน ทั้งเรื่องน้ำหนักกระเป๋าเกิน พื้นที่สัมภาระไม่พอสำหรับของฝาก และความกังวลด้านความปลอดภัย โดยเปลี่ยนประสบการณ์การช้อปปิ้งให้ไร้กังวลผ่านจุดให้บริการ KEX ทั่วไทย
ทำไมต้องเลือก KEX x SF Express
• เครือข่ายครอบคลุมเชิงลึกทั่วประเทศจีน: ส่งถึงจุดหมายแม่นยำทุกพื้นที่ ทั้ง 31 มณฑล รวมถึงเขตปกครองพิเศษ เมืองหลัก และเมืองรองกว่า 300 แห่ง ตลอดจนระดับอำเภออีกกว่า 1,900 เขต (เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น ซีอาน เฉิงตู คุนหมิง หางโจว และอู่ฮั่น)
• มาตรฐานระดับโลก (หนึ่งใน Big 4 ของโลก): มั่นใจด้วยความรวดเร็วและความปลอดภัยสูงสุดในฐานะบริษัทเอกชนด้านโลจิสติกส์รายแรกของจีนที่ติดอันดับโลก พร้อมระบบ Real-time Tracking ตรวจสอบสถานะได้ทุกขั้นตอน
• ตอบโจทย์วัฒนธรรม "买礼物回家": รองรับพฤติกรรมการซื้อของฝากจำนวนมากของชาวจีน โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และ Millennials ที่เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทยและต้องการส่งต่อประสบการณ์การเดินทางผ่านของขวัญ
• เชื่อมต่อทั่วเอเชีย: ไม่เพียงแค่จีนแผ่นดินใหญ่ แต่ยังครอบคลุมเครือข่ายทั่วทั้งภูมิภาค อาทิ ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, อินเดีย, กัมพูชา และมองโกเลีย
นาย เจียเหว่ย จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ช่วงสงกรานต์และฤดูกาลท่องเที่ยวคือช่วงที่นักท่องเที่ยวจีนช้อปปิ้งมากที่สุด เราจึงต้องการให้ทุกคนช้อปได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักกระเป๋าหรือการขนของกลับบ้าน บริการข้ามพรมแดนของ KEX ช่วยให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับประสบการณ์เที่ยวไทยได้มากขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง KEX และ SF Express ไม่เพียงยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ของไทยให้ทัดเทียมญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ แต่ยังช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้แข็งแกร่งขึ้น ผ่านบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ที่ซื้อเยอะ เดินทางบ่อย และคาดหวังบริการระดับพรีเมียม”
KEX มอบส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับส่งพัสดุไปต่างประเทศ ใช้โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน KEX, SF International หรือแจ้งพนักงานที่หน้าร้านเคอีเอ็กซ์ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2569 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)