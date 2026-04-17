“คมนาคม”สรุป 7 วัน สงกรานต์ แห่ใช้ขนส่งสาธารณะพุ่งกว่า 17 ล้านคน รถยนต์ส่วนตัวลดเกือบ 10%

“คมนาคม สรุปภาพรวมการเดินทางสงกรานต์ 2569 สะสม 7 วัน ประชาชนในระบบขนส่งสาธารณะรวมกว่า 17.43 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.29% ส่วนปริมาณจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ 12 เส้นทางหลักมี 6.18 ล้านคันลดลง 9.54% ทางด่วน 8.57 ล้านคัน ลดลง 3.64% ภาพรวมอุบัติเหตุลดลง 19 %
วันที่ 17 เมษายน 2569 กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) ได้รายงานสรุปข้อมูลการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2569 สะสม 7 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 07.30 น.) พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ โดยมีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 17,436,582 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (11 - 17 เมษายน 2568)
ทั้งนี้ ระบบรางมีสัดส่วนการใช้บริการสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45 ขณะที่ผู้ใช้บริการสูงสุดในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง (ทางอากาศขาออก) 333,362 คน ภาคใต้ (ทางราง) 216,542 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทางถนน) 238,916 คน ภาคเหนือ (ทางถนน) 131,194 คน และภาคตะวันออก (ทางถนน) 132,641 คน ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศรวม 1,634,682 คน สำหรับการจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีปริมาณ 6,185,373 คัน ลดลงร้อยละ 9.54 และการเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีปริมาณ 8,579,206 คัน ลดลงร้อยละ 3.64
สำหรับสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมสะสม 7 วัน พบว่า โครงข่ายทางบกเกิดอุบัติเหตุรวม 1,203 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1,315 คน เสียชีวิต 165 คน สาเหตุหลักเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด 787 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65 ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ 620 คัน ลักษณะพื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรงไม่มีความลาดชัน 836 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69 จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตสูงสุด 8 คน ขณะที่กรุงเทพฯ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 58 ครั้ง
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 19 ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 10 ส่วนระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง และโครงข่ายทางรางเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต ขณะที่โครงข่ายทางน้ำและทางอากาศไม่มีรายงานอุบัติเหตุ
@ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรายงาน 16 เม.ย.ทั่วประเทศเกิดอุบัติเหตุ 123 ครั้ง
นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) พร้อมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 ว่า ศปถ. ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 16 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 123 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 123 คน และผู้เสียชีวิต 17 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 40.65 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 25.20 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 64.55 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 87.80 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 44.72 และถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 27.64 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 09.01 - 12.00 น. และ 15.01 - 18.00 น. ร้อยละ 16.26 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 20 - 29 ปี ร้อยละ 22.14 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เชียงราย 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ ปัตตานี 11 คน และมีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ นครปฐม 3 ราย
สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วัน (วันที่ 10 - 16 เมษายน 2569) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,242 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,200 คน ผู้เสียชีวิต 242 ราย จังหวัดแพร่มีอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 50 ราย ขณะที่กรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 21 ราย ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี (ตายเป็นศูนย์) 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม บึงกาฬ ปัตตานี พังงา ระยอง สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรี หนองบัวลำภู และแม่ฮ่องสอน โดยผลการดำเนินงานภาพรวม พบว่า จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 35.59 จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง ร้อยละ 37.53 และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 9.70 เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง