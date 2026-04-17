จบสงกรานต์ 7 วัน ผู้โดยสารรถไฟ-รถไฟฟ้า มากกว่า 8.22 ล้านคน ขณะที่เปิดทำงานวันแรก ยอดรถไฟฟ้าทะลุ 1 ล้านคน

ขร. สรุปยอดสะสม 7 วันเทศกาลสงกรานต์ทะลุ 8.22 ล้านคน-เที่ยว ขณะที่เปิดทำงานวันแรก (16 เม.ย.) ยอดใช้รถไฟฟ้า ทะลุ 1 ล้านคน-เที่ยว
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยข้อมูลภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 ซึ่งเป็น “วันเปิดทำงานวันแรกหลังเทศกาลวันหยุดยาว” และเป็นวันที่เจ็ดของแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 10–19 เมษายน 2569) พบว่า ภาพรวมการเดินทางกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยบรรยากาศตามสถานีรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟมีความหนาแน่นเป็นพิเศษในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (Peak Hour) ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่กลับมาทำงานตามปกติ ประกอบกับยังมีกลุ่มประชาชนบางส่วนที่ทยอยเดินทางข้ามจังหวัดกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางระบบรางประจำวันที่ 16 เม.ย. 69 รวมทั้งสิ้น 1,115,988 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 16.57) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 86,514 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 10.65) แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 47,738 คน-เที่ยว และขาออก 38,776 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 37,024 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 49,490 คน-เที่ยว) โดย รฟท. ยังคงจัดขบวนรถให้บริการอย่างเพียงพอรวม 212 เที่ยว รวมถึงขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารรองรับขากลับ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ยังทยอยเดินทางกลับ มีรายละเอียดผู้ใช้บริการ รฟท. แต่ละสาย ดังนี้
• สายใต้: 30,249 คน-เที่ยว (ขาเข้า 15,804 คน-เที่ยว/ ขาออก 14,445 คน-เที่ยว) รวม 63 ขบวน
• สายตะวันออกเฉียงเหนือ: 23,379 คน-เที่ยว (ขาเข้า 13,608 คน-เที่ยว/ ขาออก 9,771 คน-เที่ยว) รวม 48 ขบวน
• สายเหนือ: 16,573 คน-เที่ยว (ขาเข้า 9,495 คน-เที่ยว / ขาออก 7,078 คน-เที่ยว) รวม 37 ขบวน
• สายมหาชัยและสายแม่กลอง: 6,241 คน-เที่ยว (ขาเข้า 3,067 คน-เที่ยว/ ขาออก 3,174 คน-เที่ยว) รวม 42 ขบวน
• สายตะวันออก: 10,072 คน-เที่ยว (ขาเข้า 5,764 / ขาออก 4,308) รวม 22 ขบวน
@เปิดทำงานวันแรก ใช้รถไฟฟ้าทะลุ 1 ล้านคน
ระบบรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการรวม 1,029,474 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 17.03) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางหลังช่วงเทศกาล ที่ประชาชนบางส่วนยังคงทยอยเดินทางกลับ หรือลางานต่อเนื่อง ทว่าบรรยากาศในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนยังคงมีกลุ่มคนวัยทำงานกลับมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกหลักในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลแต่ละสาย ดังนี้
• สายสีเขียว: 535,376 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 7.69) ให้บริการ 1,275 เที่ยว (สายสุขุมวิท 865 เที่ยว และสายสีลม 410 เที่ยว)
• สายสีน้ำเงิน: 278,612 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 31.76) ให้บริการ 489 เที่ยว (รวมเสริม 18 เที่ยว)
• ARL: 53,170 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 12.29) ให้บริการ 222 เที่ยว (รวมเสริม 7 เที่ยว)
• สายสีชมพู: 47,525 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 18.17) ให้บริการ 516 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 240 เที่ยว ผู้ใช้บริการจำนวน 1,771 คน-เที่ยว)
• สายสีเหลือง: 38,363 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 3.06) ให้บริการ 276 เที่ยว
• สายสีม่วง: 40,021 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 36.20) ให้บริการ 319 เที่ยว (รวมเสริม 1 เที่ยว)
• สายสีแดง: 30,534 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 20.33) ให้บริการ 294 เที่ยว (เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 178 เที่ยว และ ตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
• สายสีทอง: 5,873 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 5.27) ให้บริการ 219 เที่ยว
@สงกรานต์ 7 วัน ผู้โดยสารระบบรางมากกว่า 8.2 ล้านคน
สำหรับภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางสะสม 7 วันของช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10 - 16 เมษายน 2569) พบว่ามีประชาชนเลือกใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้น 8,222,793 คน-เที่ยว ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเพียงร้อยละ 0.59 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยแบ่งออกเป็น:
รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) สะสม 7 วัน: รวม 628,514 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 9.29 แบ่งเป็นสายใต้ 222,672 คน-เที่ยว, สายตะวันออกเฉียงเหนือ 164,587 คน-เที่ยว, สายเหนือ 116,216 คน-เที่ยว, สายตะวันออก 68,760 คน-เที่ยว และสายมหาชัย/แม่กลอง 56,279 คน-เที่ยว
ระบบรถไฟฟ้าในเขตเมือง สะสม 7 วัน: รวม 7,594,279 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการร้อยละ 0.20 โดยสายที่มีผู้ใช้บริการสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สายสีเขียว สายสีน้ำเงิน และ ARL ตามลำดับ แต่สายสีทองสูงกว่าประมาณการถึงร้อยละ 40.21 รายละเอียด ดังนี้
• สายสีเขียว: 3,860,473 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 4.06)
• สายสีน้ำเงิน: 2,196,066 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 5.68)
• ARL: 402,813 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 2.92)
• สายสีชมพู: 301,513 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 8.02) (รวมผู้ใช้บริการส่วนต่อขยาย 13,165 คน-เที่ยว)
• สายสีม่วง: 280,764 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 9.52)
• สายสีเหลือง: 273,688 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 6.97)
• สายสีแดง: 194,275 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 0.40)
• สายสีทอง: 84,687 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 40.21)
สำหรับด้านความปลอดภัยวันที่ 16 เม.ย. 69 เวลา 02.10 น. เกิดเหตุขบวนรถเร็วที่ 139 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - อุบลราชธานี) เฉี่ยวชนคนเสียชีวิต 1 ราย บริเวณสถานีห้วยแถลง–หนองกระทิง เนื่องจากผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในเขตโครงสร้างทางในระยะกระชั้นชิด จากเหตุการณ์ดังกล่าว ขร. ขอเน้นย้ำและแจ้งเตือนประชาชน ห้ามบุกรุกเข้ามาในเขตทางรถไฟโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนและผู้นำชุมชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีบุคคลลักลอบเข้ามาในเขตทางรถไฟ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่นำมาซึ่งความสูญเสีย
นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานเหตุระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง ได้แก่ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (สายธานีรัถยา) เมื่อเวลา 20.33 น. เกิดเหตุอุปกรณ์นับเพลาล้อขัดข้องบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง ส่งผลให้ขบวนรถขาออกล่าช้าจำนวน 2 เที่ยว (เที่ยว 1155 และ 1157) โดยผู้ให้บริการได้เร่งแก้ไขจนแล้วเสร็จและกลับมาเดินรถได้ตามปกติในเวลา 21.30 น.
สรุปภาพรวมด้านความปลอดภัยและการเดินรถสะสม 7 วัน (ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2569) พบว่า มีรายงานเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟสะสมจำนวน 5 ครั้ง และเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องสะสมจำนวน 2 ครั้ง
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับพี่น้องประชาชนที่ยังคงทยอยเดินทางข้ามจังหวัดกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง รฟท. ได้จัดเตรียมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569) เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้าง จำนวน 2 ขบวน ได้แก่
• ขบวนที่ 984 ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลาออก 15.35 น.
• ขบวนที่ 6 เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลาออก 19.35 น.