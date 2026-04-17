ปรับตามดีเซล!เรือคลองแสนแสบ สุดอั้นขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาท เป็น 17-27 บาท เริ่ม 17 เม.ย. 69

เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาท เริ่ม 17 เม.ย. 69 ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ 42.90 บาท/ลิตร ทำให้ค่าโดยสาร อยู่ที่ 17-27 บาท โดยตั้งแต่เกิดวิกฤติตะวันออกกลาง มีการปรับค่าโดยสารขึ้นจากอัตราเดิมรวม 6 บาท
นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ผู้ให้บริการเรือคลองแสนแสบ เปิดเผยว่า เนื่องจาก จากที่ เรือคลองแสนแสบหยุดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-15 เม.ย.69 และกลับมาให้บริการเมื่อวันที่ 16 เม.ย.) ซึ่งก่อนหยุดยาวสงกรานต์ ในวันที่ 11 เม.ย.69 ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 44.40 บาท/ลิตร ขณะที่วันที่ 16 เม.ย.69 ราคาน้ำมันดีเซลยังอยู่ในระดับคงที่ บริษัทฯจึงปรับขึ้นค่าโดยสารขึ้น 2 บาท ตามระยะทาง ทำให้อัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 16-26 บาทมาเป็น 18-28 บาท
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ (17 เม.ย.) ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับลดลง มาอยู่ที่ 42.90 บาท/ลิตร บริษัทจึงปรับลดค่าโดยสารลง 1 บาท มาอยู่ที่อัตรา 17-27 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ม.ย.เป็นต้นไป
ที่ผ่านมา ตั้งแต่เกิดวิกฤติราคาน้ำมัน เรือแสนแสบมีการปรับอัตราค่าโดยสารแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นการปรับขึ้นจำนวน 6 บาท จาก
ครั้งที่ 1 มีผลเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 69 ปรับขึ้น 2 บาทต่อระยะ จากอัตรา 11-21 บาท เป็น 13-23 บาท
ครั้งที่ 2 มีผลเมื่อวันที่ 7 เม.ย.69 ปรับขึ้น 3 บาทต่อระยะ จากอัตรา 13-23 บาท เป็น 16-26 บาท ประเมินขั้นบันไดอัตราค่าโดยสารที่ ราคาน้ำมันช่วง 39.01-41.00 บาท/ลิตร
ครั้งที่ 3 มีผลวันที่ 17 เม.ย. 69 ปรับขึ้น 1 บาทต่อระยะ จากอัตรา 16-26 บาท เป็น 17-27 บาท ประเมินขั้นบันไดอัตราค่าโดยสารที่ ราคาน้ำมันช่วง 41.01-43.00 บาท/ลิตร