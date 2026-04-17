“แบรนด์รังนก” คอลแลบ “Biore” ส่งแคมเปญ “FRESH SUMMER”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แบรนด์รังนกพร้อมดื่มผสมวิตามิน” โดยบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ บิโอเร (Biore) เปิดตัวแคมเปญ “FRESH SUMMER – ซัมเมอร์นี้ได้เวลารีเฟรช” ชวนผู้บริโภคเติมเต็มความสดชื่น และปกป้องผิวให้พร้อมสนุกกับทุกกิจกรรมในช่วงหน้าร้อน ผ่านประสบการณ์ทั้งออนกราวด์และออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Inside-Out Self Care ที่ผสานการดูแลจากทั้งภายในและภายนอก โดยมีจุดเด่นของแคมเปญคือ “Summer Self-Care Club” คลับเคลื่อนที่สำหรับคนรักการดูแลตัวเอง ที่จะเดินสายสร้างสีสันใน 4 เมืองหลัก พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ การแจกชิมผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกพร้อมดื่ม และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดจาก Biore เพื่อเสริมการปกป้องและรีเฟรชตัวเองอย่างครบวงจร ขณะเดียวกัน ยังเปิดตัวรสชาติใหม่ “แบรนด์รังนกพร้อมดื่มผสมวิตามินอี กลิ่นใบเตย ดีไลท์” ที่อร่อย สดชื่น และมอบความผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมใบเตย ​ผสานคุณประโยชน์จากรังนกแท้และวิตามินอี เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์าว


นายนภิส ศศิวิมลกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลและใส่ใจตัวเองมากขึ้น โดยมองหาสิ่งที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่กับทุกกิจกรรม แบรนด์รังนกพร้อมดื่ม จึงนำอินไซต์ดังกล่าวมาต่อยอดสู่แคมเปญ ‘FRESH SUMMER – ซัมเมอร์นี้ได้เวลารีเฟรช’ ร่วมกับ Biore เพื่อชวนผู้บริโภคหันมาใส่ใจการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอก

โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่ต้องเผชิญแสงแดดและกิจกรรมกลางแจ้ง โดยมุ่งสร้างประสบการณ์การดูแลตัวเองอย่างรอบด้าน ทั้งการดูแลจากภายในด้วยการดื่มแบรนด์รังนกแท้พร้อมดื่มผสมวิตามิน ควบคู่กับการปกป้องผิวจากภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์กันแดดจาก Biore เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถดูแลตัวเองได้อย่างครบถ้วนและมั่นใจในทุกวัน


แคมเปญ FRESH SUMMER เดินหน้ามอบประสบการณ์รีเฟรชความสดชื่นตลอดเดือนเมษายน 2569 ผ่านกิจกรรมออนกราวด์ “Summer Self-Care Club” ในรูปแบบรถทรัคสีสันสดใส ตัวแทนคลับของคนรักการดูแลตัวเอง ที่จะเดินสายสร้างสีสันใน 4 เมืองหลัก ได้แก่ อาคารปาร์คสีลม กรุงเทพฯ, กาดบะป๊าว จังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัด และลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมา และชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยภายในงานจะพบกับกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การดูแลตัวเองอย่างรอบด้าน ดังนี้

• กิจกรรมทดลองชิมฟรี แบรนด์รังนกแท้พร้อมดื่มผสมวิตามิน ให้รู้สึกสดชื่นพร้อมรับซัมเมอร์ พร้อมโซนทดลองผลิตภัณฑ์กันแดดจาก Biore กับ Biore UV Aqua Rich Body Tone Up Serum SPF50+ PA+++ เพื่อช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ให้พร้อมลุยสำหรับทุกกิจกรรมได้ทันที

• กิจกรรม Selfie Self-Love เพียงถ่ายรูปเซลฟี่ที่ Summer Self-Care Club และแชร์ลงโซเชียล พร้อมตอบแบบสอบถามสั้น ๆ รับฟรีแบรนด์รังนกแท้พร้อมดื่ม จำนวน 1 ขวด


• โปรโมชันภายในงาน นอกจากทดลองชิมแบรนด์รังนกแท้พร้อมดื่มผสมวิตามิน และทดลองครีมกันแดดจาก Biore แล้ว ยังมีโปรโมชันมากมาย พร้อมของแถมที่ให้คุณพร้อมตลอดซัมเมอร์ เช่น แว่นกันแดด ผ้าพันคอ ผ้าคาดผม
แบรนด์รังนก ยังจัดกิจกรรมออนไลน์ชวนผู้บริโภคร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเอง เพียงถ่ายภาพตัวเองคู่กับผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนก พร้อมบอกเล่าวิธีการดูแลตัวเองในช่วงหน้าร้อน ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก BRAND’S World Thailand โดย 5 คำตอบที่โดนใจกรรมการจะได้รับรางวัล “FRESH SUMMER To-Go Kit” ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับรีเฟรชตัวเองในช่วงหน้าร้อน ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกพร้อมดื่มผสมวิตามินครบทั้ง 5 รสชาติเพื่อเติมความสดชื่น และผลิตภัณฑ์ป้องกันแดดจาก Biore UV Aqua Rich Body Tone Up Serum ทั้ง 2 สูตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์สุดน่ารักให้ไปสนุกรับร้อนได้เต็มที่ โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊ก BRAND’S World Thailand

“ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งต่อยอดการดูแลตัวเองให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ช่วงหน้าร้อน พร้อมทั้งช่วยขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้กับทั้งสองแบรนด์ ขณะเดียวกัน เรายังได้เปิดตัวรสชาติใหม่ แบรนด์รังนกพร้อมดื่มผสมวิตามินอี กลิ่นใบเตย ดีไลท์ ที่โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมจากใบเตย อร่อย สดชื่น ผสานคุณประโยชน์จากรังนกแท้ธรรมชาติและวิตามินอี ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ​เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความหลากหลายและเสริมความแข็งแกร่งให้กับไลน์ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง” นายนภิส กล่




“แบรนด์รังนก” คอลแลบ “Biore” ส่งแคมเปญ “FRESH SUMMER”
“แบรนด์รังนก” คอลแลบ “Biore” ส่งแคมเปญ “FRESH SUMMER”
“แบรนด์รังนก” คอลแลบ “Biore” ส่งแคมเปญ “FRESH SUMMER”
“แบรนด์รังนก” คอลแลบ “Biore” ส่งแคมเปญ “FRESH SUMMER”
“แบรนด์รังนก” คอลแลบ “Biore” ส่งแคมเปญ “FRESH SUMMER”
