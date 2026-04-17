“แบรนด์รังนก” คอลแลบ “Biore” ส่งแคมเปญ “FRESH SUMMER”

“แบรนด์รังนกพร้อมดื่มผสมวิตามิน” โดยบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ บิโอเร (Biore) เปิดตัวแคมเปญ “FRESH SUMMER – ซัมเมอร์นี้ได้เวลารีเฟรช” ชวนผู้บริโภคเติมเต็มความสดชื่น และปกป้องผิวให้พร้อมสนุกกับทุกกิจกรรมในช่วงหน้าร้อน ผ่านประสบการณ์ทั้งออนกราวด์และออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Inside-Out Self Care ที่ผสานการดูแลจากทั้งภายในและภายนอก โดยมีจุดเด่นของแคมเปญคือ “Summer Self-Care Club” คลับเคลื่อนที่สำหรับคนรักการดูแลตัวเอง ที่จะเดินสายสร้างสีสันใน 4 เมืองหลัก พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ การแจกชิมผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกพร้อมดื่ม และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดจาก Biore เพื่อเสริมการปกป้องและรีเฟรชตัวเองอย่างครบวงจร ขณะเดียวกัน ยังเปิดตัวรสชาติใหม่ “แบรนด์รังนกพร้อมดื่มผสมวิตามินอี กลิ่นใบเตย ดีไลท์” ที่อร่อย สดชื่น และมอบความผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมใบเตย ผสานคุณประโยชน์จากรังนกแท้และวิตามินอี เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์าว
นายนภิส ศศิวิมลกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลและใส่ใจตัวเองมากขึ้น โดยมองหาสิ่งที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่กับทุกกิจกรรม แบรนด์รังนกพร้อมดื่ม จึงนำอินไซต์ดังกล่าวมาต่อยอดสู่แคมเปญ ‘FRESH SUMMER – ซัมเมอร์นี้ได้เวลารีเฟรช’ ร่วมกับ Biore เพื่อชวนผู้บริโภคหันมาใส่ใจการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอก
โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่ต้องเผชิญแสงแดดและกิจกรรมกลางแจ้ง โดยมุ่งสร้างประสบการณ์การดูแลตัวเองอย่างรอบด้าน ทั้งการดูแลจากภายในด้วยการดื่มแบรนด์รังนกแท้พร้อมดื่มผสมวิตามิน ควบคู่กับการปกป้องผิวจากภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์กันแดดจาก Biore เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถดูแลตัวเองได้อย่างครบถ้วนและมั่นใจในทุกวัน
แคมเปญ FRESH SUMMER เดินหน้ามอบประสบการณ์รีเฟรชความสดชื่นตลอดเดือนเมษายน 2569 ผ่านกิจกรรมออนกราวด์ “Summer Self-Care Club” ในรูปแบบรถทรัคสีสันสดใส ตัวแทนคลับของคนรักการดูแลตัวเอง ที่จะเดินสายสร้างสีสันใน 4 เมืองหลัก ได้แก่ อาคารปาร์คสีลม กรุงเทพฯ, กาดบะป๊าว จังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัด และลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมา และชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยภายในงานจะพบกับกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การดูแลตัวเองอย่างรอบด้าน ดังนี้
• กิจกรรมทดลองชิมฟรี แบรนด์รังนกแท้พร้อมดื่มผสมวิตามิน ให้รู้สึกสดชื่นพร้อมรับซัมเมอร์ พร้อมโซนทดลองผลิตภัณฑ์กันแดดจาก Biore กับ Biore UV Aqua Rich Body Tone Up Serum SPF50+ PA+++ เพื่อช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ให้พร้อมลุยสำหรับทุกกิจกรรมได้ทันที
• กิจกรรม Selfie Self-Love เพียงถ่ายรูปเซลฟี่ที่ Summer Self-Care Club และแชร์ลงโซเชียล พร้อมตอบแบบสอบถามสั้น ๆ รับฟรีแบรนด์รังนกแท้พร้อมดื่ม จำนวน 1 ขวด
• โปรโมชันภายในงาน นอกจากทดลองชิมแบรนด์รังนกแท้พร้อมดื่มผสมวิตามิน และทดลองครีมกันแดดจาก Biore แล้ว ยังมีโปรโมชันมากมาย พร้อมของแถมที่ให้คุณพร้อมตลอดซัมเมอร์ เช่น แว่นกันแดด ผ้าพันคอ ผ้าคาดผม
แบรนด์รังนก ยังจัดกิจกรรมออนไลน์ชวนผู้บริโภคร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเอง เพียงถ่ายภาพตัวเองคู่กับผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนก พร้อมบอกเล่าวิธีการดูแลตัวเองในช่วงหน้าร้อน ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก BRAND’S World Thailand โดย 5 คำตอบที่โดนใจกรรมการจะได้รับรางวัล “FRESH SUMMER To-Go Kit” ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับรีเฟรชตัวเองในช่วงหน้าร้อน ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกพร้อมดื่มผสมวิตามินครบทั้ง 5 รสชาติเพื่อเติมความสดชื่น และผลิตภัณฑ์ป้องกันแดดจาก Biore UV Aqua Rich Body Tone Up Serum ทั้ง 2 สูตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์สุดน่ารักให้ไปสนุกรับร้อนได้เต็มที่ โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊ก BRAND’S World Thailand
“ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งต่อยอดการดูแลตัวเองให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ช่วงหน้าร้อน พร้อมทั้งช่วยขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้กับทั้งสองแบรนด์ ขณะเดียวกัน เรายังได้เปิดตัวรสชาติใหม่ แบรนด์รังนกพร้อมดื่มผสมวิตามินอี กลิ่นใบเตย ดีไลท์ ที่โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมจากใบเตย อร่อย สดชื่น ผสานคุณประโยชน์จากรังนกแท้ธรรมชาติและวิตามินอี ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความหลากหลายและเสริมความแข็งแกร่งให้กับไลน์ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง” นายนภิส กล่