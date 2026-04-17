“พญาไท–เปาโล” รุก “ดีลช่วยไทย” ศก. เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพคนไทย

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ตอกย้ำบทบาท “Partner For Life” ประกาศเดินหน้าเคียงข้างคนไทยใน สถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “ดีลช่วยไทย – สุขภาพดีไปต่อ ไม่ต้องรอเศรษฐกิจ” โมเดลความร่วมมือครั้งสำคัญที่นำ Data มาวิเคราะห์ความต้องการผู้ป่วย ผสานพลังบุคลากรทางการแพทย์และคู่ค้า เพื่อทลายกำแพงด้านค่าใช้จ่าย มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและคลายกังวล
นพ.ธนารักษ์ สถาพรวรศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 1 , 2 และสาขาพหลโยธิน กล่าวว่า “แนวโน้มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบในผู้ป่วยที่อายุน้อยลง ขณะที่คนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น แต่กลับพบพฤติกรรม “ชะลอการรักษา” เพิ่มขึ้นตามแรงกดดันทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุ่มโรคที่ยังไม่แสดงอาการชัดในระยะแรก ซึ่งอาจทำให้โรคที่ควรจัดการได้ง่าย ท้ายที่สุดกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว”
จากพฤติกรรมดังกล่าว สะท้อนว่า “อุปสรรคที่แท้จริง” ไม่ได้อยู่ที่การรักษาเพียงอย่างเดียว แต่คือ ความลังเลในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ “ความท้าทายของระบบสุขภาพในวันนี้ คือการทำอย่างไรให้ผู้ป่วย “เข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น” และไม่ปล่อยให้โรคลุกลามจากการตัดสินใจที่ล่าช้า” นพ.ธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติม
เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ได้ปรับบทบาทจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ สู่การเป็น “Partner for Life” หรือเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพในระยะยาว
นพ.พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน กล่าวว่า “เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ไม่ได้มองบทบาทเพียงการรักษา แต่คือการช่วยให้ผู้ป่วย “ตัดสินใจดูแลสุขภาพได้เร็วขึ้น” ผ่านการออกแบบแนวทางที่ลดความกังวล และทำให้การเข้าถึงการรักษาเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Value-based Healthcare ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การรักษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยแต่ละราย”
อีกหนึ่งกลไกสำคัญ คือการขับเคลื่อน “ดีลช่วยไทย” ในฐานะโมเดลความร่วมมือด้านสุขภาพ ที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างแพทย์ เภสัชกร ร้านยา และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการนำ Telecare เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง ลดข้อจำกัดด้านการเดินทาง และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถติดตามอาการหรือรับคำปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริบทที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น ราคาพลังงานและค่าครองชีพ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
เครือโรงพยาบาลฯ ได้นำ Data และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ป่วยเชิงลึก มาพัฒนาเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพที่ช่วยลดข้อจำกัดในการตัดสินใจ (Financial Barrier) โดยมีไฮไลต์สำคัญประกอบด้วย:
• สิทธิประโยชน์ค่าห้องพัก: ลดสูงสุด 50% พร้อมทีมดูแลส่วนต่างประกัน เพื่อให้คนไข้ “ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม”
• แพ็กเกจผ่าตัด “ราคาเดียวจบ”: มอบส่วนลดสูงสุด 50% ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถวางแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน ไม่บานปลาย
• ทางเลือกทางการเงิน: มอบสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน เพื่อกระจายภาระค่าใช้จ่าย
“สิ่งที่เครือโรงพยาบาลฯ ทำ คือการออกแบบ ‘การเข้าถึงการรักษา’ ให้สอดคล้องกับบริบทชีวิตของผู้คน เพื่อให้สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น” นพ.พิษณุ กล่าว
เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ยังคงเดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง “คุณภาพการรักษามาตรฐานสากล” และ “การเข้าถึงบริการที่ง่ายขึ้น” โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการลดความกังวล และทำให้การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้จริงสำหรับคนไทยทุกคนอย่างยั่งยืน