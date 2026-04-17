JBP เปิดแคมเปญ “สีไทยช่วยไทย” ชูราคาพิเศษ 990 บาท/ถัง 5 แกลลอน ลดค่าครองชีพ

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมสีของประเทศไทย เดินหน้าเปิดเกมรุกตลาดสีบ้าน เปิดตัวแคมเปญ “สีไทยช่วยไทย” นำเสนอสีทาบ้านคุณภาพภายใต้แบรนด์ JBP ในราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 990 บาท ขนาดถังใหญ่ 5 แกลลอน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า ควบคู่กับคุณภาพที่เชื่อถือได้ พร้อมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
แคมเปญดังกล่าวสะท้อนกลยุทธ์ของ JBP ในการขยายฐานตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภควงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาทั้ง “คุณภาพ” และ “ความคุ้มค่า” ในเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ ผ่านการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการผลิต ลดการพึ่งพาการนำเข้า และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุน และส่งมอบสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภค
พร้อมกันนี้ JBP ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรค้าปลีกวัสดุก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ได้แก่ ไทวัสดุ, โกลบอลเฮ้าส์, โฮมโปร และ เมกาโฮม รวมถึงตัวแทนจำหน่ายหลักทั่วประเทศ เพื่อขยายการเข้าถึงสินค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง
โดย ดร.ศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญ ‘สีไทยช่วยไทย’ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ JBP ในการนำเสนอสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้จริง เรามุ่งมั่นพัฒนาและบริหารจัดการในทุกมิติ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทั้งความคุ้มค่าและความมั่นใจในคุณภาพสินค้า ความร่วมมือกับพันธมิตรในครั้งนี้ จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ด้านพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำ มองว่าแคมเปญ “สีไทยช่วยไทย” จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาดวัสดุก่อสร้างและการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ในแคมเปญ “สีไทยช่วยไทย” ยังคงมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยตามแบบฉบับของ JBP พร้อมตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้บริโภคในทุกพื้นที่
สำหรับผู้ที่สนใจ ผลิตภัณฑ์จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นไป ผ่านห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ได้แก่ ไทวัสดุ, โกลบอลเฮ้าส์, โฮมโปร และ เมกาโฮม รวมถึงตัวแทนจำหน่ายหลักในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ