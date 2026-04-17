All-time high 15 ล้านคน สงกรานต์เซ็นทรัลทั่วไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ ด้วยยอดผู้ร่วมงานทะลุ 15 ล้านคนทั่วประเทศ และหนึ่งเดียวมากที่สุดต่อเนื่องหลายปีซ้อน ชูพลังสงกรานต์ไทย สู่เวทีโลก ยกระดับสงกรานต์สู่เทศกาลระดับโลกผ่าน “Thailand’s Songkran Festival 2026” และ “centralwOrld Songkran Fest 2026” ที่จัดครอบคลุมทั่วประเทศต่อเนื่องถึงวันไหล
เนรมิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองระดับโลก ผสานวัฒนธรร
มและเอ็นเตอร์เทนเมนต์อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมศิลปินกว่า 400 ชีวิต สร้างประสบการณ์สงกรานต์ที
่ครบและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ
ทุบทุกสถิติ สร้าง 4 ปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์สงกรานต์ไทย
1. Global Spotlight! สะท้อนพลังเทศกาลระดับโลก จำนวนผู้เข้าร่วมงานชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 15 ล้านคนทั่วประเทศ เฉพาะเซ็นทรัลเวิลด์ ดึงทราฟฟิกทั่วศูนย์การค้ากว่า 1.5 ล้านคนตลอดการจัดงาน
2. ปรากฏการณ์อันดับ 1 บนโลกออนไลน์ สร้าง Impact สงกรานต์ไทยสู่โซเชียลมีเดียโลก ด้วยยอด VIEWS กว่า 300 ล้านครั้ง และ ENGAGEMENT สูงสุดกว่า 33 ล้านครั้ง และ No. 1 Share of Voice & Share of Engagement ทุกแพลตฟอร์มใน Facebook, TikTok, Instagram, YouTube และ X (Twitter) โดยติดเทรนด์ X ทั้งในไทยและทั่วโลก
3. A Historic Moment! ครั้งแรกของ “นางสงกรานต์ Miss World” โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี ปรากฏกายในลุค “รากษสเทวี” สวมชุดไทยจักรพรรดิพร้อม “มงกุฎฟ้า” (The Blue Crown) เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก โมเมนต์ที่แฟนนางงามทั่วโลกรอชม ถ่ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาชาติ ก่อนสลัดทุกภาพจำของนางงาม ร่วมเล่นน้ำอย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวนับแสน ท่ามกลางบรรยากาศสงกรานต์สุดคึกคัก สร้างโมเมนต์ไวรัลที่สะท้อนความสนุก เข้าถึงง่าย และภาพลักษณ์ใหม่ของเทศกาลไทยในระดับโลก
4. Fandom Phenomenon! ผนึกพลัง Pop Culture และ Fandom ระดับเอเชีย เปิดตัว “นายสงกรานต์” คู่แรกของเซ็นทรัลพัฒนา ‘โทมัส–ก้อง’ พร้อมทัพศิลปิน Y-Series และ T-POP อาทิ ฟรีน–เบ็คกี้, เก่ง–น้ำปิง, เติ้ล–เฟิร์สวัน, หยิ่น–วอร์, เชลลี่–พันดาว และ PERSES สร้างกระแสโร้ดโชว์ทั่วประเทศ สร้างปรากฏการณ์ตอกย้ำพลัง Gen Z & Fandom Economy ที่ขับเคลื่อนเทศกาลสู่เวทีโลก
สงกรานต์เซ็นทรัลได้รับการยอมรับในระดับโลก และเป็นที่จับตามองของสื่อต่างชาติชั้นนำ ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่สู่สายตานานาชาติในหลากหลายภาษา ทั้งอังกฤษ จีน เกาหลี และมาเลเซีย ตอกย้ำพลัง Soft Power ไทยผ่านวัฒนธรรม ดนตรี และไลฟ์สไตล์ ขณะเดียวกัน สื่อทั่วโลกยกให้สงกรานต์ไทยเป็น “World Water Festival” ที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สะท้อนศักยภาพ Festival Economy ในการกระตุ้นการเดินทาง การใช้จ่าย และการกระจายรายได้ทั่วประเทศ พร้อมย้ำการได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็น “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกันผ่านวัฒนธรรม ประเพณี และความสนุกสนานร่วมสมัย
ขณะเดียวกัน เซ็นทรัลพัฒนาเดินหน้าสร้าง “แพลตฟอร์มเฟสติวัลระดับโลก” ตลอดทั้งปี ผ่านเทศกาล กิจกรรม และความบันเทิงทั่วประเทศ ยกระดับศูนย์การค้าเซ็นทรัลสู่จุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลอง พร้อมผลักดันสงกรานต์ไทยสู่ World-Class Festival Experience ที่ผสานวัฒนธรรม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ และการท่องเที่ยวในระดับสากล ตอกย้ำประเทศไทยในฐานะ Global Festive Destination