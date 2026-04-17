โฮมโปร ทำถึง ให้ลูกค้าช้อปปิ้งไร้คนรบกวน ด้วยป้าย “ขอความเป็นส่วนตัว”

โฮมโปรเขย่าวงการ ‘ค้าปลีกสินค้าและบริการเรื่องบ้าน’เมื่อ “ขอความเป็นส่วนตัว-DO NOT DISTURB” กลายเป็นกลยุทธ์ใหม่ สู่โมเดล Home Lifetime Companion แบรนด์ที่จะอยู่เคียงข้างทำให้บ้านคุณดีขึ้น…ทุกช่วงชีวิต
โฮมโปรกำลัง “เขย่าเกมค้าปลีกสินค้าและบริการเรื่องบ้าน” ด้วยแนวคิดที่สวนทาง เมื่อการ “ไม่รบกวนลูกค้า” กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการสร้างประสบการณ์
จากไอเดียป้าย “ขอความเป็นส่วนตัว - DO NOT DISTURB” ภายในสโตร์ที่เปิดพื้นที่ให้ลูกค้าได้เลือกชม เปรียบเทียบ และตัดสินใจด้วยตัวเองได้อย่างสบายใจ สิ่งที่ดูเหมือนรายละเอียดเล็กๆ กลับสะท้อนการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่ จาก “การขาย” ไปสู่ “การเคารพจังหวะของลูกค้า”
สะท้อนความเข้าใจต่อพฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการอิสระในการเลือกและตัดสินใจ โฮมโปรจึงเลือกลดบทบาทของ Push Selling และขยับสู่ Permission-Based Selling ให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดว่า “เมื่อไหร่” ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพราะบางครั้ง…การถอยหนึ่งก้าวของแบรนด์ อาจกลายเป็นก้าวที่เข้าใกล้ลูกค้ามากที่สุด พร้อมกันนั้น โฮมโปรยังคงอยู่เคียงข้างในจังหวะที่ลูกค้าต้องการอย่างพอดี เพื่อสร้าง Safe Space ที่ทำให้การเลือกซื้อกลายเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้น
นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ชี้ให้เห็นว่า “ผู้บริโภคในปัจจุบันจำนวนมากมีการศึกษาข้อมูลจากออนไลน์มาก่อนเข้าร้าน และบางส่วนยังต้องการใช้เวลาอยู่กับการเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองมากขึ้น ดังนั้นการมีป้าย “ขอความเป็นส่วนตัว - DO NOT DISTURB” ไม่ใช่แค่ไอเดียในสโตร์ แต่คือการออกแบบประสบการณ์ที่ให้ความเคารพลูกค้า เราอยากให้โฮมโปรเป็น Safe Space ที่ลูกค้ารู้สึกสบายใจ และมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ เราจะอยู่เคียงข้างเสมอ ขณะเดียวกันยังช่วยให้พนักงานของเราสามารถเข้าไปดูแลลูกค้าได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปในตัว”
เบื้องหลังรายละเอียดเล็กๆ นี้ เป็นคือการขยับครั้งสำคัญของโฮมโปร จาก “ผู้ค้าปลีกสินค้าและบริการเรื่องบ้าน” ไปสู่ แบรนด์ที่จะอยู่เคียงข้างทำให้บ้านคุณดีขึ้น…ทุกช่วงชีวิต หรือ “Home Lifetime Companion” ตั้งแต่การเลือกสินค้า การจัดส่ง การติดตั้ง ไปจนถึงบริการหลังการขาย ผ่านเครือข่ายทีมช่างมืออาชีพจากช่างโฮมโปร (CHANG HomePro) ที่เข้ามาทำให้ “บ้าน” ไม่ใช่แค่สถานที่ แต่เป็นประสบการณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดนี้สะท้อนการ Repositioning ของโฮมโปร สู่การเป็น “Home Lifetime Companion” แบรนด์ที่ไม่ได้มองลูกค้าเป็นเพียงการขายครั้งเดียว แต่คือความสัมพันธ์ระยะยาวตลอดทุกช่วงชีวิต (Customer Journey) ในวันที่ค้าปลีกไม่ได้แข่งกันแค่สินค้า แต่แข่งกันที่ “ความเข้าใจลูกค้า”
โฮมโปรกำลังพิสูจน์ว่า การฟังลูกค้า…อาจเป็นกลยุทธ์ธุรกิจที่ทรงพลังที่สุด