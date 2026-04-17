“เอกนัฏ”นัดประชุมกบง.ต้นสัปดาห์หน้า จ่อลดราคาหน้าโรงกลั่นกว่า2บาท/ลิตร

“เอกนัฏ”เรียกประชุมกบง.ต้นสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นใหม่มั่นใจลดมากกว่า 2บาท/ลิตร หลังค่าการกลั่นน้ำมันช่วง1-15เม.ย.69พุ่งสูงผิดปกติ 15บาท/ลิตร แย้มวันนี้หากราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์ลงต่อ จ่อปรับลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มลงอีก
นายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าในต้นสัปดาห์หน้ามีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)เพื่อพิจารณาปรับราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันใหม่ โดยพิจารณาจากค่าการกลั่นน้ำมัน(GRM)ระหว่างวันที่ 1-15 เม.ย.2569 ซึ่งคำนวณแบบเดิมค่าการกลั่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 15บาท/ลิตรสูงผิดปกติ คาดว่าจะปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นได้มากกว่า 2 บาท/ลิตร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23เม.ย-8 พ.ค.2569 เป็นเวลา 15วัน
ก่อนหน้านี้ กบง.ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลบี7และบี20 ลิตรละ 2บาท ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปรับลดลง 2.14 บาทต่อลิตร
ส่วนการพิจารณาค่าการกลั่นช่วงครึ่งหลังเดือนเม.ย.69 ทางกบง.จะกำหนดวันประชุมอีกครั้ง ทั้งนี้จะมีการพิจารณาค่าการกลั่นใหม่(ปรับราคาหน้าโรงกลั่น)จนกว่าค่าการกลั่นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
นายเอกนัฏ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลงเร็วในช่วงนี้ว่า แม้ว่าราคาน้ำมันดิบดูไบและราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินในตลาดสิงคโปร์จะปรับลดลงมาต่อเนื่องในช่วงนี้ แต่เราคงไม่สามารถลดราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊มได้ทั้งหมด เพราะต้องคำนึงถึงฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 16 เม.ย. 2569 ติดลบ 61,591 ล้านบาท โดยมีการชดเชยน้ำมันดีเซลวันละประมาณ 188.28 ล้านบาท การปรับลดราคาหน้าปั๊มส่วนหนึ่งก็ช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันฯด้วย
อย่างก็ดี หากราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์นิ่งหรือปรับลดลงอีก ก็จะมีการพิจารณาปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊มลงอีก จากวันนี้ (17เม.ย.)ลดราคาดีเซลลง 1.50บาท/ลิตร และเบนซิน 0.50บาท/ลิตร
นายเอกนัฏ กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายภาคประชาชน ยื่น 8ข้อเรียกร้องเพื่อเร่งปรับโครงสร้างราคาพลังงานใหม่ รวมทั้งห้ามใช้เอทานอลและไบโอดีเซล ผสมน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล ยกเว้นมีราคาต่ำกว่าร้อยละ10ขึ้นไปว่า นโยบายรัฐต้องการลดการพึ่งพาพลังงานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)จากต่างประเทศ ซึ่งการใช้เอทานอลและไบโอดีเซลที่ผลิตได้ในประเทศจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทย แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าเนื้อน้ำมันก็ตาม แต่เมื่อมีการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในสกัดน้ำมันปาล์มจะทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลง เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย