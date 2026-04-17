TPIPP คว้ารางวัลเกียรติยศ Thailand-Japan Decarbonization Award 2026 ตอกย้ำผู้นำด้านพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงขยะ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP) รับรางวัลชนะเลิศจากเวที Thailand-Japan Decarbonization Award 2026 (TJDA 2026) กับผลงานการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จากขยะมูลฝอยชุมชน สะท้อนศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม
นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ภายในงานที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
รางวัล TJDA 2026 มุ่งส่งเสริมความร่วมมือไทย–ญี่ปุ่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน