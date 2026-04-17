A BONNE เปิดตัว Sugar Scrub ไซส์ใหม่ ผ่าน “Glow Station” Experience ใจกลางสยาม พร้อม “เซย่า - โรเตอร์ ทองเจือ”

A BONNE (เอ บอนเน่) แบรนด์สครับขัดผิวระดับผู้นำของประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ คุณสุเมธ งามเจริญ และ คุณรุ่งทิพย์ ประเสริฐ แห่ง บริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะ “สครับอันดับ 1 แห่งวงการ T-Beauty” ที่ครองใจผู้บริโภคทั้งในเอเชียและตะวันออกกลางมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปี
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวอย่างลึกซึ้ง ผสานนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ A BONNE ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์สครับ แต่คือผู้นำเทรนด์ที่ยกระดับมาตรฐานการดูแลผิวของคนยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนวงการ T-Beauty สู่เวทีระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิ
ผ่านงาน “A BONNE Glow Station – เม็ดซอฟต์ รีเซ็ตผิวโซ๊ะ” ที่เนรมิต LIDO CONNECT ใจกลางสยาม ให้กลายเป็น Glow Destination สำหรับคนรักผิว เมื่อวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2569 ในรูปแบบ Spa Experience Event ที่ผสานความสนุก ความผ่อนคลาย และนวัตกรรมการดูแลผิวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
ภายในงาน “Glow Station” ผู้เข้าร่วมได้สัมผัส Beauty Experience แบบ Interactive อย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรมไฮไลต์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Glow Spa Truck Experience ที่ให้ทดลองวิเคราะห์สภาพผิวและขัดผิวพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ, Glow Bath Photo Zone, Gachapong และ Lucky Station ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ รวมถึง Healthy Yogurt Cart ที่เติมความสดชื่นเอาใจสายhealthy
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัว A BONNE Sugar Scrub สครับน้ำตาลแท้ 100% สูตรพิเศษ เนื้อละเอียด ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน เผยผิวกระจ่างใส โกลว์สุขภาพดีทันทีหลังใช้ พร้อมเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนุ่มเนียน และมอบกลิ่นหอมละมุนติดผิวยาวนาน มาใน 2 ขนาด ได้แก่ 600 กรัม และ Travel Size 50 กรัม ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยมีให้เลือก 4 สูตร ได้แก่ Rose’ Dream, Berrylicious Bliss, Lavender Lush และ Citrus Swirl
นอกจากนี้ ยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจาก “เซย่า - โรเตอร์ ทองเจือ” คู่พี่น้องสุดฮอต ที่มาร่วมสร้างสีสันและแชร์ไลฟ์สไตล์การดูแลผิวในแบบคนรุ่นใหม่ สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
A BONNE จะยังคงเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกผิว ด้วยความเชื่อที่ว่า “ผิวที่สวยที่สุด คือผิวที่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง” พร้อมส่งต่อความงามที่เปล่งประกายจากภายใน ให้กับผู้บริโภค