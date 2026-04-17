ทล.ได้ฤกษ์เปิดประมูล”ที่พักริมทาง” มอเตอร์เวย์M 6 และ M 81 รวม 3 สัญญา 5.9 พันล้านบาท ขายซอง 3 เม.ย.– 5 พ.ค.

ทล.เปิดประมูล”ที่พักริมทาง”มอเตอร์เวย์”บางปะอิน M 6 ,บางใหญ่ M 81 จำนวน 3 สัญญา มูลค่า 5,900 ล้านบาท ขายซอง 3 เม.ย.– 5 พ.ค.69 ยื่นข้อเสนอ 3 ส.ค. ปรับเงื่อนไข RFP ชะลอสร้างอาคารคร่อมเชื่อม 2 ฝั่ง ก่อสร้าง 2 ปี บริหารสัมปทาน 30 ปี คาดทยอยเปิดปี 70 เต็มรูปแบบปี 71
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง มีความพร้อมในการประกวดราคาคัดเลือก เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมาจำนวน 2 สัญญา และ ร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จำนวน 1 สัญญา โดยเปิดขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 9.00 - 15.00 น.กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 9.00 - 15.00 น. และเปิดซองข้อเสนอในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ทั้งนี้ เงื่อนไขการก่อสร้าง อาคารยกระดับคร่อมเหนือมอเตอร์เวย์ (Crossover) เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์และเชื่อมจุดพักรถสองฝั่ง ได้มีการปรับจากเดิมที่ให้ก่อสร้างให้เสร็จภายใน 2 ปีแรกและเปิดให้บริการทันที ปรับเปลี่ยนไปดำเนินการประมาณช่วง 10 ปีท้ายสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรในเส้นทาง ที่เป็นเส้นทางใหม่และเอกชนมีข้อกังวลจากการ Market Sounding ว่าอาจจะมีความเสี่ยงส่งผลต่อความคุ้มในการลงทุน โดยจะมีการเจรจารูปแบบและการลงทุนในอนาคต
สำหรับโครงการที่พักริมทาง M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา มูลค่า 3,520 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 สัญญา มี 15 แห่ง แบ่งออกเป็น 2 สัญญา
สัญญาที่ 1 มี 8 แห่ง ประกอบด้วย 1.จุดพักรถ (Rest Stop) วังน้อย 2 แห่ง กม. 3+500 (ขาออก 11ไร่ ขาเข้า 9 ไร่) 2.จุดพักรถ (Rest Stop) หนองแค 2 แห่ง กม. 26+000 (ขาออก 7 ไร่ ขาเข้า 7 ไร่ ) 3.สถานบริการทางหลว ง(Service Area) สระบุรี 2 แห่ง กม.51+400 (ขาออก 17 ไร่ ขาเข้า 20 ไร่ ) 4.จุดพักรถ (Rest Stop) ทับกวาง 1 แห่ง กม.65+600 (ขาเข้า 7 ไร่) และ 5.ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) ปากช่อง 1แห่งกม. 108+700 (ขาเข้า 67 ไร่)
สัญญาที่ 2 มี 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.จุดพักรถ (Rest Stop) ทับกวาง 1 แห่ง กม. 64+900 (ขาออก 8 ไร่) 2.ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) ปากช่อง 1 แห่ง กม. 107+600 (ขาออก 71 ไร่) 3.จุดพักรถ (Rest Stop) ลำตะคอง 1 แห่ง กม.122+000 (ขาออก 15 ไร่) 4.สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) สีคิ้ว 2 แห่ง กม. 147+500 (ขาออก 26 ไร่ ขาเข้า 22 ไร่ ) และ 5.จุดพักรถ (Rest Stop) ขามทะเลสอ 2 แห่ง กม.173+100 (ขาออก 10 ไร่ ขาเข้า 10 ไร่ )
ส่วนที่พักริมทาง M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มูลค่า 2,380 ล้านบาท จำนวน 1 สัญญา มี 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) นครชัยศรี 2 แห่ง ช่วง กม.19+500 (ขาออก 58 ไร่ ขาเข้า 69 ไร่ ) 2. สถานที่บริการทางหลวงเมือง (Service Area) นครปฐม 2 แห่ง ช่วงกม. 47+500 (ขาออก 45 ไร่ ขาเข้า 50 ไร่ ) 3.จุดพักรถ (Rest Stop) ท่ามะกา 2 แห่ง ช่วงกม.70+900 (ขาออก 39 ไร่ ขาเข้า 39 ไร่ )
สำหรับรูปแบบการลงทุนทั้ง 2 สายทาง เป็น PPP- Net Cost มีระยะเวลา ดำเนินการรวมทั้งสิ้นเกิน 32 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ออกแบบและก่อสร้าง พร้อมเปิดให้บริการภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ให้เริ่มงาน NTP นอกจากนี้ผู้ร่วมลงทุนต้องดำเนินงานในระยะเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน 1ปี 6 เดือน นับแต่วันเริ่มต้นงาน โดยสามารถทยอยเปิดให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับงานในระยะเร่งด่วน ที่แล้วเสร็จได้ตามเงื่อนไขที่ทล.กำหนด
โดยผู้ร่วมทุนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบจัดหาเงินทุน สำรวจและออกแบบ จัดหาและก่อสร้างองค์ประกอบและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เข่น อาคารบนระดับดิน ทางเดินรถ พื้นที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว ทางเข้าออกเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ งานระบบต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการต่างๆ เช่น ที่พักรอ ศูนย์บริการข้อมูล บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม สถานที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก สนามเด็กเล่น ศูนย์ปฐมพยาบาล ที่บริการน้ำดื่ม ตู้กดเงินสด (ATM) พื้นที่สูบบุหรี่ และห้องละหมาด ที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม สินค้าและบริการ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สถานีซ่อมรถฉุกเฉิน และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใน RFP และสัญญาร่วมลงทุน
ระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา โดยมีระยะเวลาดำเนินการนับแต่วันเปิดให้บริการที่ระบุในหนังสือรับรองการเปิดบริการเต็มรูปแบบจนครบกำหนด 32 ปี โดยผู้ร่วมทุนมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานและบำรุงรักษา( O&M) ให้เป็นไปตามเงื่อนไข RFP และก่อสร้างอาคารยกระดับคร่อมเหนือช่องจราจร โดยทล.จะมีการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยคาดเปิด ให้บริการบางส่วนปลายปี 2570 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2571
สำหรับคุณสมบัติทั่วไป ผู้ยื่นข้อเสนอ สมาชิกทุกรายที่เป็นกลุ่มนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย และจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 140 ล้านบาท
คุณสมบัติด้านเทคนิค ประสบการณ์ และผลงาน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการพัฒนาและบริหารโครงการที่เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ที่พักริมทาง มอเตอร์เวย์ หรือที่พักริมทางทางหลวงแผ่นดิน หรือ สถานีบริการน้ำมัน หรือ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่นศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เอ้าท์เล็ตมอลล์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และรวมถึง แบบมิกส์ยูส แต่ไม่รวมประเภทตลาดสด ตลาดนัด
กำหนดจัดทำข้อเสนอ 4 ซอง ได้แก่ ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ,ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ,ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและค่าตอบแทน ,ซองที่ 4 ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดำเนินงานที่พักริมทาง โดยมี หลักประกันซอง 75 ล้านบาท