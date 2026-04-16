พรุ่งนี้ราคาดีเซลลด1.50บาท/ลิตร-เบนซินลง50สต.

กบน. เคาะ ปรับลดราคาดีเซล 1.50 บาท และเบนซิน 0.50 บาท เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประชาชน
(16 เมษายน 2569) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินกองทุน เพื่อลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล และกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เพื่อสะท้อนราคาตลาดโลก ที่มีทิศทางอ่อนตัวลง โดยสถานการณ์ราคาตลาดน้ำมันสิงคโปร์วันที่ 16 เมษายน 2569 น้ำมันดีเซลปิดที่ประมาณ 172 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 122 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจากวันก่อนประมาณ 1 และ 3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลำดับ โดยอัตราเงินกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 ดังนี้
กลุ่มน้ำมันดีเซล ปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 0.04 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 2.83 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 1.50 บาทต่อลิตร เป็น 42.90 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุน 0.15 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 9.21 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง1.50 บาทต่อลิตร เป็น 35.90 บาทต่อลิตร
ในกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล ก็มีการปรับอัตราส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันด้วยเช่นกัน โดยน้ำมันเบนซินปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุน 0.29 บาทต่อลิตร เป็น 11.41 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เป็น 52.04 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุน 0.23 บาทต่อลิตร เป็น 4.03 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เป็น 42.45 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุน 0.23 บาทต่อลิตร เป็น 4.03 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เป็น 42.08 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล อี20 ปรับลดอัตราเงินกองทุน 0.20 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 1.26 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เป็น 35.45 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล อี85 ปรับลดอัตราเงินกองทุน 0.28 บาทต่อลิตร เป็น 2.20 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เป็น 31.39 บาทต่อลิตร
"การปรับลดราคาในครั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือหลักในการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน โดยได้ลดภาระรายจ่ายชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิมที่ต้องแบกรับกว่าวันละ 1,200 ล้านบาท ให้ลดลงเหลือเพียงวันละ113.83 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและสามารถทำหน้าที่ในการช่วยรองรับวิกฤตราคาพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันฯ แล้ว กบน. ได้คำนึงถึงการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน เพื่อลดใช้จ่ายตามสถานการณ์ตลาดโลกที่เอื้ออำนวย"