“ปลัดคมนาคม”ตรวจศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย”คมนาคม-ทล.-ขบ.”ผนึกกำลังรองรับเดินทางขากลับ

“ปลัดคมนาคม”ตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม , ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ทล.และบริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ขบ. ย้ำความพร้อม สะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน หลังเทศกาลสกรานต์
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามสภาพการจราจร พร้อมตรวจความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับกรุงเทพฯของพี่น้องประชาชน หลังเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (Highway Traffic Operation Center: HTOC) กรมทางหลวง (ทล.) ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกการจราจร กองบังคับการตำรวจทางหลวง และศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) โดยมีนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงพื้นที่
นายชยธรรม์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงขากลับเข้าสู่กรุงเทพฯ หลังเทศกาลสงกรานต์ ทั้งการติดตามสถานการณ์จราจรแบบเรียลไทม์ การบริหารจัดการอุบัติเหตุ การอำนวยความสะดวกประชาชน และการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเวลาแก่ผู้เดินทาง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนคงความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง จุดอันตราย และดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
สำหรับภาพรวมการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10 - 14 เมษายน 2569 สะสม 5 วัน พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ โดยมีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 12,640,505 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.37 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (11 – 15 เมษายน 2568) ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศรวม 1,177,027 คน สำหรับการจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีปริมาณ 4,751,489 คัน ลดลงร้อยละ 3.23 และการเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีปริมาณ 6,240,564 คัน ลดลงร้อยละ 4.66
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569