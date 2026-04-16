บขส.เผยสงกรานต์ 7 วัน มีผู้โดยสารรวมกว่า 8.5 แสนคน จัดรถ 4.7 หมื่นเที่ยวว่ง พีคสุด 11 เม.ย.กว่า 1.51 แสนคน

บขส. สรุปยอดเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 สะสม 7 วัน ผู้โดยสารใช้บริการกว่า 8.5 แสนคน ใช้รถโดยสาร 4.7 หมื่นเที่ยว เดินทางมากสุด 11 เม.ย. จำนวน 1.51 แสนคน บริการสะดวก ปลอดภัย เพียงพอ ไม่มีตกค้าง
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. (BKS) เปิดเผยว่า ข้อมูลการเดินทางประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน 2569 รวม 7 วัน มีประชาชนเดินทาง (เที่ยวไป – กลับ) จำนวน 859,247 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) จำนวน 47,596 เที่ยว แบ่งเป็น เที่ยวไป จำนวน 460,762 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) จำนวน 24,063 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับ จำนวน 398,485 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) จำนวน 23,533 เที่ยว โดยประชาชนเดินทางไปยังกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มากที่สุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ
ทั้งนี้ จากข้อมูลการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ในเที่ยวไปเดินทางออกจากกรุงเทพฯ พบว่าวันที่ 11 เมษายน 2569 มีประชาชนเดินทางเที่ยวไป – กลับ มากที่สุด จำนวน 151,593 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) จำนวน 7,745 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับเข้ากรุงเทพฯ คือ วันที่ 15 เมษายน 2569 มีประชาชนเดินทางในเที่ยวไป – กลับ สูงสุด จำนวน 119,957 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และ รถร่วมฯ) จำนวน 7,059 เที่ยว
สำหรับบรรยากาศการเดินทางเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (16 เมษายน 2569) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 พบว่าเวลา 05.00 – 07.00 น. ประชาชนทยอยกลับเข้ากรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่หนาแน่น สามารถระบายประชาชนออกจากพื้นที่สถานีขนส่งฯ ได้ไม่เกินเวลา 07.00 น. เนื่องจากมีประชาชนใช้บริการรถแท็กซี และแนะนำให้ใช้รถ Shuttle bus ที่ให้บริการฟรี เส้นทางสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 – BTS หมอชิต – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (ประตู 2) ที่ให้บริการ ตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน 2569 เวลา 04.00 – 07.00 น. ณ บริเวณช่องจอดที่ 17 – 20 ชานชาลาขาเข้า
รวมทั้งใช้บริการรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถเมล์ไฟฟ้าของ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) ให้บริการประชาชน ณ สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ จำนวน 22 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และช่วยระบายผู้โดยสารจากสถานีขนส่งฯ ไปยังจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลัก
สำหรับ ในวันที่ 16 – 19 เมษายน 2569 คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนจะทยอยเดินทางเที่ยวกลับ หลังจากฉลองเทศกาลสงกรานต์ 2569 ในเที่ยวไป – กลับ เฉลี่ยวันละ 100,000 – 120,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) เฉลี่ยวันละ 6,000 – 7,000 เที่ยว ซึ่งได้จัดเตรียมรถโดยสารและบริหารเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป