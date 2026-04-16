สหรัฐฯส่งออกน้ำมันทุบสถิติสูงสุด หลังตลาดโลกเริ่มขาดจากสงครามตะวันออกกลาง

พลังงานเผยความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอน แม้มีสัญญาณบวกว่าสหรัฐฯและอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงได้ ทำให้ตลาดโลกราคาน้ำมันยังอยู่ในภาวะตึงตัวและเริ่มขาดแคลนส่งผลให้สหรัฐฯส่งออกน้ำมันมากสุดเป็นประวัติการณ์ ด้านปริมาณน้ำมันสำรองในไทย เพียงพอกับความต้องการใช้ 110 วัน ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 ติดลบ 61,591 ล้านบาท มีการชดเชยน้ำมันดีเซลวันละ 188.28 ล้านบาท
กระทรวงพลังงาน รายงานสถานการณ์พลังงานโลกและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอน แม้มีสัญญาณบวกว่าสหรัฐฯและอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงได้ในสัปดาห์นี้ตามการประเมินของประธานาธิบดีทรัมป์ แต่การที่สหรัฐฯ ยังคง ปิดล้อมทางทะเลอย่างเข้มงวดต่อเรือที่เข้า-ออกท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้นักลงทุนยังคงกังขาต่อความสำเร็จของการเจรจา ส่งผลให้ตลาดพลังงานเผชิญภาวะตึงตัวและเริ่มขาดแคลนเชื้อเพลิง เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานหลายเดือนแม้สงครามจะยุติลง
ภาวะนี้ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันของสหรัฐฯ พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และผลักดันให้ต้นทุนพลังงานของโลกทรงตัวในระดับสูง ราคาล่าสุดวันนี้ (16 เมษายน 2569) สะท้อนถึงภาวะอุปทานที่ตึงตัว โดยราคาน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวที่ 90.54 - 91.88 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล, Brent 94.33 - 95.29 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล และ Dubai ทรงตัวอยู่ที่ 103.01 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล
ส่วนปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศ และ การผลิตและจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล
พบว่าปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศ อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 ประเทศไทยมีน้ำมันเพียงพอกับความต้องการใช้ประมาณ 110 วัน โดยเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมาย 25 วัน น้ำมันสำรองเพื่อการค้า 23 วัน น้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่ง 34 วัน และน้ำมันที่ได้รับการยืนยันในการจัดหาแล้ว 28 วัน
การผลิตและจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2569 สามารถผลิตน้ำมันดีเซลได้ 81.00 ล้านลิตร และจำหน่าย 56.32 ล้านลิตร
ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศ
อ้างอิงราคาจาก ปตท. ราคาน้ำมันดีเซล (B7) 44.40 บาท น้ำมันดีเซล (B20) 37.40 บาท น้ำมันเบนซิน (E20) 35.95 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล (95) 42.95 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล (91) 42.58 บาท
เมื่อเปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกของไทยกับประเทศอาเซียน โดยราคาน้ำมันเบนซินของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 42.95 บาท ขณะที่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เมียนมา สิงคโปร์ อยู่ที่ 48.89 - 87.15 บาทต่อลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ที่ 44.40 บาทต่อลิตร ขณะที่ มาเลเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เมียนมา สิงคโปร์ อยู่ที่ 50.01 – 117.88 บาทต่อลิตร
สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 ติดลบ 61,591 ล้านบาท โดยมีการชดเชยน้ำมันดีเซลวันละประมาณ 188.28 ล้านบาท