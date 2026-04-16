คืนรอยยิ้มและต่อลมหายใจ ยูโอบีเปลี่ยนยอดผ่อนชำระ 0% ช่วยชีวิตเด็กไทยกว่า 100 ราย เงินสมทบจากยอดใช้จ่ายที่เลือกผ่อน 0% จะสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจในเด็ก การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 – ในขณะที่ยอดใช้จ่ายในหมวดดูแลสุขภาพและความงามของคนไทยเติบโตขึ้นกว่า 40% สะท้อนถึงเทรนด์การดูแลตัวเองที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งของสังคม ยังมีเด็กไทยและผู้ป่วยยากไร้อีกจำนวนมากที่กำลัง "รอคอย" โอกาสเข้าถึงการรักษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
โครงการ "UOB We Share" จึงถูกตั้งขึ้นเพื่อเปลี่ยนกลไกการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นความหวัง โดยทุกการผ่อนชำระ 0% ผ่านโปรแกรม UOB iPlan ในหมวดยานยนต์ ความงาม ฟิตเนส และอุปกรณ์กีฬา ธนาคารจะสมทบทุนบริจาค 0.1% เพื่อมอบโอกาสทางการรักษาและการรณรงค์ความปลอดภัยให้แก่ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และมูลนิธิเมาไม่ขับ
เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขยอดบริจาค แต่คือการส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงมือเด็กและผู้ด้อยโอกาสกว่า 100 ราย ภายในปี 2569 ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด การผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ไปจนถึงการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวไทยในระยะยาว
นายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ Card Payment & Unsecured Products ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า "ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวข้องเติบโตสูงสุดกว่า 40% ยูโอบีจึงต่อยอดการเติบโตดังกล่าวผ่านแคมเปญ UOB We Share ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินด้วยการผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% พร้อมแปลงทุกยอดใช้จ่ายให้เป็นการสนับสนุนด้านความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลแก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างเป็นรูปธรรม"
สำหรับหน่วยงานภาคสังคม การสนับสนุนครั้งนี้เปรียบเสมือนการเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย โดยเฉพาะในรายที่วิกฤต ผศ.นายแพทย์สุเทพ วาณิชย์กุล ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เผยว่า "เด็กไทยจำนวนมากยังคงรอคอยการผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด การสนับสนุนจากภาคการเงินอย่างยูโอบี ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาที่ทันเวลา และลดความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวของเด็กและครอบครัว"
ด้าน นางสาวพนิดา พรหมจรรยา ผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ย้ำถึงความเท่าเทียมว่า “การผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นการคืนรอยยิ้ม คืนความหวัง และโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคมอีกครั้ง เงินบริจาคจากโครงการนี้จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผู้ป่วยยากไร้และลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาได้อย่างมีนัยสำคัญ”
นอกจากมิติการรักษา การป้องกันก็สำคัญไม่แพ้กัน นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการ มูลนิธิเมาไม่ขับ ระบุว่า "อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นความสูญเสียที่ป้องกันได้ การรณรงค์อย่างต่อเนื่องช่วยลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตได้กว่า 39% ซึ่งมีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของครอบครัวและต้นทุนทางสังคม การสนับสนุนจากยูโอบีจะช่วยให้เราดำเนินงานเชิงป้องกันได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”
ผู้ถือบัตรยูโอบีและยูโอบี แคชพลัส สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ "แบ่งปันชีวิต" ได้ง่ายๆ ผ่านการผ่อนชำระ 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ทั้งศูนย์บริการรถยนต์ คลินิกความงาม และร้านอุปกรณ์กีฬา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uob.co.th