รถไฟ เผยผู้โดยสารสะสม 6วัน กว่า 5.4 แสนคน จัดรถเสริมพิเศษ 4 ขบวน รับเดินทางกลับ

การรถไฟฯ เผยยอดเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 10–15 เม.ย. 2569 สะสม 6 วัน มีจำนวนกว่า 5.4 แสนคน เดินทางกลับเข้ากรุงเทพ คึกคักอย่างต่อเนื่อง จัดขบวนรถเสริมพิเศษ จำนวน 4 ขบวน รองรับ
นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10–15 เมษายน 2569 พบว่ามีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 542,000 คน โดยเป็นผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 264,114 คน และขาออก จำนวน 277,886 คน
ทั้งนี้ รฟท.ประเมินหลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ด้วยรถไฟจำนวนมาก จึงได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารอย่างเต็มที่ โดยเพิ่มตู้โดยสารในขบวนที่มีผู้โดยสารหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 15–17 เมษายน 2569 รวมถึงพ่วงตู้โดยสารจนเต็มกำลังลากจูงในทุกเส้นทาง และจัดขบวนรถเสริมเพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 คน เมื่อรวมกับขบวนรถที่ให้บริการตามปกติ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 105,000 คนต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ และมั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
สำหรับสถิติผู้โดยสารเมื่อวานนี้ (15 เมษายน 2569) ขบวนรถที่เดินประจำ 204 ขบวน และขบวนรถเสริมพิเศษในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ จำนวน 4 ขบวน รวม 208 ขบวน มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 90,125 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขบวนรถปกติ 89,242 คน ขบวนรถเสริมพิเศษ 883 คน และแยกเป็น ผู้โดยสารขาออก 38,934 คน ผู้โดยสารขาเข้า 51,191 คน
ทั้งนี้ เส้นทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่นสูงสุด ได้แก่ สายใต้ 31,406 คน ,สายตะวันออกเฉียงเหนือ 24,655 คน,สายเหนือ 17,019 คน,สายตะวันออก 8,956 คน,สายมหาชัย 6,599 คน,สายแม่กลอง 1,490 คน
ส่วนบรรยากาศการเดินทางในภูมิภาคเริ่มคึกคัก คาดว่าจะมีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงเย็น เนื่องจากมีขบวนรถทยอยเดินทางออกจากสถานีปลายทางอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการให้บริการ ทั้งจำนวนขบวนรถและตู้โดยสารเพียงพอ การใช้บริการที่สถานี ตลอดจนการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับ ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) การรถไฟฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ รองรับผู้โดยสารที่เดินทางขาเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้ เช่น รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จุดบริการรถแท็กซี่ และรถเมล์สาธารณะ ช่วยให้การเดินทางต่อสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน
นอกจากนี้ ยังเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในช่วงที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์บนขบวนรถ ทั้งด้านอุปกรณ์ บุคลากร และระบบประสานงาน เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เช่น การแจ้งเหตุผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ รฟท. สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง ในการประเมินสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก อุ่นใจ และปลอดภัยตลอดเส้นทาง