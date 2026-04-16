วิ่ง 4 เลนสะดวก!ทล.215 “ร้อยเอ็ด – ท่าตูม” กว่า 22 กม. ผิวทางคอนกรีต “เดินทาง-ขนส่ง”เชื่อมร้อยเอ็ด–สุรินทร์ ไร้รอยต่อ

กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทล. 215 สาย ร้อยเอ็ด – อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก – บ.สาหร่าย 22.56 กม.เสร็จแล้ว งบกว่า 1.13 พันล้านบาท ผิวทางคอนกรีต แข็งแรงพร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เดินทาง-ขนส่ง เชื่อมร้อยเอ็ด–สุรินทร์ ไร้รอยต่อ
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด – อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก – บ.สาหร่าย ระยะทางประมาณ 22.56 กม. ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,130 ล้านบาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยเส้นทางดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รองรับการเดินทางและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมสนับสนุนการลำเลียงสินค้าเกษตร เพื่อลดต้นทุน และกระจายรายได้สู่ชุมชน อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โครงการดังกล่าวดำเนินการในช่วง บ้านหนองเม็ก จังหวัดร้อยเอ็ด ถึงบ้านสาหร่าย จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง กม.33+000 – กม.39+500, กม.42+500 – กม.46+050, กม.66+300 – กม.72+200 และ กม.78+500 – กม.85+110 รวมระยะทางประมาณ 22.56 กม. โดยขยายจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป – กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) เพื่อรองรับปริมาณจราจรพร้อมก่อสร้างผิวทางคอนกรีตชนิด Joint Plain Concrete Pavement (JPCP) ซึ่งมีความแข็งแรง และทนทาน ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร
มีการออกแบบเกาะกลางให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งแบบแผงกั้นคอนกรีต (Barrier Median) ในพื้นที่นอกชุมชน และแบบยก (Raised Median) ในพื้นที่ชุมชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ตลอดจนขยายสะพานจำนวน 2 แห่ง จากเดิมกว้างแห่งละ 12 เมตร ขยายเป็นแห่งละ 25.60 เมตร ความยาวรวม 60 เมตร และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจรอย่างครบถ้วนตลอดแนวเส้นทาง
ทางหลวงหมายเลข 215 เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมโยงจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับการเดินทางระหว่างอำเภอ และชุมชนรวมถึงเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวงสายหลักในภูมิภาค โดยเส้นทางดังกล่าวผ่านแหล่งเกษตรกรรมสำคัญ อาทิ แหล่งผลิตข้าว พืชไร่ และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชน ส่งผลให้การขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรองรับการพัฒนาในอนาคตได้อย่างยั่งยืน