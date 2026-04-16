ขบ.แจง สถานีบขส.โคราช ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ระดมจัดรถเสริมให้มีตั๋วเดินทางทุกคน

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี บขส. โคราช หลังให้ผู้ประกอบการระดมจัดรถเสริมอย่างเพียงพอ ทุกคนมีตั๋วเดินทาง ด้านเจ้าหน้าที่คุมเข้มลงพื้นที่ มั่นใจส่งประชาชนกลับถึงบ้านทุกคนอย่างปลอดภัย
ตามที่มีรายงานข่าวว่า ในช่วงเย็น วันที่ 15 เมษายน 2569 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมา แห่งที่ 2 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พบว่า มีประชาชนมาซื้อตั๋วและนั่งรอรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ส่งผลให้มีประชาชนมารอซื้อตั๋วขึ้นรถโดยสารมากกว่าวันที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่าย นั้น
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ชี้แจงว่า หลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับทราบประเด็นดังกล่าว ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก กำชับไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและบริหารจัดการการเดินรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ อย่างใกล้ชิด
ล่าสุด นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นางสาวโชติกา หอมยก ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์จริง พบว่าภาพรวมการบริหารจัดการเที่ยววิ่งสามารถรองรับปริมาณประชาชนได้เพียงพอ โดย ณ เวลา 19.00 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2569 ยืนยันว่า “ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง” ประชาชนทุกคนมีตั๋วโดยสารและอยู่ในระหว่างรอขึ้นรถตามรอบเวลา พร้อมกับได้มีการประสานผู้ประกอบการให้จัดเดินรถเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบายผู้โดยสารที่เดินทางมารอขึ้นรถ โดยมีรายละเอียดเที่ยววิ่งให้บริการ ดังนี้
1. เส้นทางหมวด 2 สาย 21 (นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) มีเที่ยววิ่งรวมทั้งสิ้น 113 เที่ยว (ปกติ 81 เที่ยว และรถเสริม 32 เที่ยว) ประกอบด้วย
- แอร์โคราชพัฒนา: เที่ยววิ่งปกติ 28 เที่ยว จัดรถเสริมเพิ่มเป็น 43 เที่ยว (เที่ยวล่าสุด 20.00 น. และพร้อมให้บริการจัดรถเสริมอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชม.)
- เน็กซ์ (Nex): เที่ยววิ่งปกติ 9 เที่ยว จัดรถเสริมเพิ่มเป็น 14 เที่ยว (เที่ยวสุดท้าย 19.00 น.)
- เชิดชัยทัวร์: เที่ยววิ่งปกติ 14 เที่ยว จัดรถเสริมเพิ่มเป็น 23 เที่ยว (เที่ยวสุดท้าย 19.00 น.)
- นครชัย 21: เที่ยววิ่งปกติ 30 เที่ยว จัดรถเสริมเพิ่มเป็น 33 เที่ยว (เที่ยวสุดท้าย 21.00 น.)
2. เส้นทางหมวด 3 (นครราชสีมา – จังหวัดอื่น ๆ) มีเที่ยววิ่งรวมทั้งสิ้น 100 เที่ยว (ปกติ 69 เที่ยว และรถเสริม 31 เที่ยว)
อธิบดีขบ. กล่าวว่า เพื่อป้องกันปัญหารถไม่เพียงพอ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถ 30) เข้ามาวิ่งเสริมในเส้นทางที่มีความต้องการหนาแน่นได้ พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้น โดยรถทุกคันและพนักงานขับรถต้องผ่านการตรวจสอบตามแบบ Checklist ก่อนออกเดินทาง อาทิ ใบอนุญาตขับรถต้องถูกต้องและไม่หมดอายุ พนักงานขับรถต้องมีสภาพร่างกายพร้อม ผลตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ รถโดยสารทุกคันต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถ เช่น เข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิง และทางออกฉุกเฉิน ต้องพร้อมใช้งานเสมอ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยขณะนี้ ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ชุดตรวจการ ยังคงติดตามสถานการณ์ของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ อย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวก จัดระเบียบการเดินรถ และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยกรมการขนส่งทางบกขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่า จะสามารถจัดส่งผู้โดยสารทุกคนให้เดินทางกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัย โดยจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งฯ ตามที่เป็นข่าว
ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หรือพบเห็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร สามารถแจ้งร้องเรียนได้ทันทีที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง