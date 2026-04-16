THE ST. REGIS BAR BANGKOK จัดงาน ‘GLOBAL BAR EXCELLENCE’ ต้อนรับบาร์เทนเดอร์ยอดฝีมือจากทั่วโลก 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2569

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – ครั้งแรกของ The S. Regis Bar Bangkok จัดงาน ‘The House of Astor – Global Bar Excellence’ งานที่รวมตัวเหล่าบาร์เทนเดอร์แถวหน้าจากทั่วโลกมาไว้ที่เดียว เพื่อตอกย้ำในจุดยืนของการเป็นแบรนด์แห่งการเฉลิมฉลอง และสังสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยครั้งนี้จะเป็นการเฉลิมฉลองผ่านศิลปะแห่งเครื่องดื่มจากบาร์ชั้นนำระดับโลก งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2569 ณ The St. Regis Bangkok
เปิดตัวค่ำคืนแรกด้วยธีม “Legacy of Legends” ในวันที่ 23 เมษายน ที่จะรวบรวม 6 บาร์ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นจากโรงแรมระดับลักชัวรี่ในเครือแมริออท (Marriott) ทั้งในอินโดนีเซีย ไทย และญี่ปุ่น ตั้งแต่ 19:00 น. เป็นต้นไป พบกับ Ambar Ubud Bar จากโรงแรม Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve และ The St. Regis Bar Jakarta จากโรงแรม The St. Regis Jakarta จากนั้นต่อด้วย Bar Sathorn จากโรงแรม W Bangkok และ The St. Regis Bar Bangkok จากโรงแรม The St. Regis Bangkok ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนด้วย Gold Bar Tokyo และ Punch Room Tokyo จากโรงแรม The Tokyo EDITION
โปรแกรมวันที่สองนำเสนอบาร์ชั้นนำในฝั่งโลกตะวันออกกับธีม “Spirits of the East” ในวันที่ 24 เมษายน ตั้งแต่เวลา 20:00 น. ถึง 23:00 น. ลิ้มลองเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์ของบาร์ Vender Bar จากนครไถจง ประเทศไต้หวัน (อันดับที่ 20 จาก Asia’s 50 Best Bars ปี 2025) และบาร์ AABBCC จากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยในค่ำคืนนี้ ทุกท่านจะได้ลิ้มลองค็อกเทลเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของโลกตะวันออก
โปรแกรมวันที่สามมาในธีม “World Icons” ในวันที่ 25 เมษายน ตั้งแต่เวลา 20:00 น. ถึง 23:00 น. รวบรวมบาร์เทนเดอร์ชื่อดังระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอาทิบาร์ Handshake Speakeasy จากเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก (อันดับ 1 จาก World’s 50 Best Bars ปี 2024) และบาร์ Alice จากกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (อันดับที่ 13 จาก Asia’s 50 Best Bars ปี 2025)
ในวันสุดท้าย วันที่ 26 เมษายน เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. พบกับงาน “Cocktails, Tapas & Friends – The Grand Finale” ปิดท้ายการเฉลิมฉลองด้วยการสังสรรค์ยามบ่ายที่รวมตัวบาร์ชั้นนำในกรุงเทพฯ และบาร์เทนเดอร์แถวหน้า เพลิดเพลินกับค็อกเทลถึง 12 เมนู อาทิ BKK Social Club, Zuma Bangkok, Opium Bar, Vesper, Bar Us, Firefly, Aqua, Aman Lounge, Stella Bangkok และ The Bamboo Bar ท่ามกลางเสียงเพลงจาก DJ และทาปาส โดยสามารถจองออนไลน์ได้ที่: https://stregisbangkok.co/CocktailsTapasandFriendsApr26
The St. Regis Bangkok เชิญชวนร่วมงาน “The House of Astor – Global Bar Excellence” ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2569 ณ เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ ชั้น 12 ของโรงแรม ราคาเครื่องดื่มเริ่มต้นที่ 450++ บาท ต่อแก้ว และร่วมปิดท้ายการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “Cocktails, Tapas & Friends – The Grand Finale” ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 ในราคาแพ็กเกจเริ่มต้นที่ 1,999 บาทสุทธิต่อท่านรวมเครื่องดื่ม ค็อกเทล ไวน์ เบียร์ น้ำอัดลม และทาปาสไม่จำกัด
สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 207 7777, อีเมล Stregisbar.Bangkok@stregis.com, เว็บไซต์ www.stregisbangkok.com หรือจองออนไลน์ได้ที่ https://stregisbangkok.co/TheStRegisBarandThDrawingRoom
