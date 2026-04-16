ฮาฟเนอร์ จับมือ รพ.วิภาวดี ยกระดับ Healthspan คนไทย พลิกเกมสุขภาพไทยสู่ยุค “Prevention”

ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป (Hafner Group) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศเยอรมนี พร้อมประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในมิติของ “Prevention” อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของคนไทยในระยะยาว
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของทั้งสององค์กรในการผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์เข้ากับนวัตกรรมระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้าง “Real Keys of Healthspan” หรือกุญแจสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
สุภาพร แฮฟเนอร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “หัวใจสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Made in Germany ในรูปแบบ Medical Nutraceutical ที่สามารถสร้างผลลัพธ์จริงในด้าน “Prevention” โดย Hafner Group ได้นำนวัตกรรม Advanced Delivery System ไม่ว่าจะเป็น Liposomal ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมทั้งในน้ำและไขมัน และ Nano Encapsulation ที่ช่วยนำพาสารสำคัญไปออกฤทธิ์ได้อย่างตรงจุด เพื่อยกระดับ Healthspan ของคนไทยให้ยาวนานขึ้น เรามุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพ และสะท้อนวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต”
ด้านณัชชา กิจจริยภูมิ Chief Strategic Advisor for Nutraceutical Innovation Products โรงพยาบาลวิภาวดี กล่าวว่า “ภายใต้แนวคิด ‘Power of Prevention’ โรงพยาบาลวิภาวดีพร้อมเดินเกมรุกสู่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอย่างจริงจัง โดยความร่วมมือกับ Hafner Group ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถดูแลทั้งคนไข้และบุคคลทั่วไปได้ตั้งแต่ที่บ้าน ก่อนที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพเห็นผลจริง และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเสริมอาหารไทยให้เป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคสามารถเชื่อถือได้อย่างแท้จริง”
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์วิภาวดี ซึ่งมีมาตรฐานการผลิตระดับ World Class จากประเทศเยอรมนี จะถูกพัฒนาด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์ พร้อมงานวิจัยรองรับทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อให้สามารถบริโภคได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ทั้งสององค์กรยังได้ร่วมกันสื่อสารแนวคิดสำคัญผ่านแนวทาง “ป้องกันการป่วย ชะลอการเสื่อม และส่งเสริมประสิทธิภาพการรักษา” โดยผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมทั้งการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่บ้าน และการใช้ควบคู่กับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อสร้างระบบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
ความร่วมมือระหว่าง Hafner Group และโรงพยาบาลวิภาวดีในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการต่อยอดธุรกิจ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนแนวคิด “Prevention” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย พร้อมวางรากฐานสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนสำหรับคนไทยทุกคนในอนาคต