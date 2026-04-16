ฮาฟเนอร์ จับมือ รพ.วิภาวดี ยกระดับ Healthspan คนไทย พลิกเกมสุขภาพไทยสู่ยุค “Prevention”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป (Hafner Group) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศเยอรมนี พร้อมประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในมิติของ “Prevention” อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของคนไทยในระยะยาว


ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของทั้งสององค์กรในการผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์เข้ากับนวัตกรรมระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้าง “Real Keys of Healthspan” หรือกุญแจสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน


สุภาพร แฮฟเนอร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “หัวใจสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Made in Germany ในรูปแบบ Medical Nutraceutical ที่สามารถสร้างผลลัพธ์จริงในด้าน “Prevention” โดย Hafner Group ได้นำนวัตกรรม Advanced Delivery System ไม่ว่าจะเป็น Liposomal ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมทั้งในน้ำและไขมัน และ Nano Encapsulation ที่ช่วยนำพาสารสำคัญไปออกฤทธิ์ได้อย่างตรงจุด เพื่อยกระดับ Healthspan ของคนไทยให้ยาวนานขึ้น เรามุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพ และสะท้อนวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต”


ด้านณัชชา กิจจริยภูมิ Chief Strategic Advisor for Nutraceutical Innovation Products โรงพยาบาลวิภาวดี กล่าวว่า “ภายใต้แนวคิด ‘Power of Prevention’ โรงพยาบาลวิภาวดีพร้อมเดินเกมรุกสู่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอย่างจริงจัง โดยความร่วมมือกับ Hafner Group ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถดูแลทั้งคนไข้และบุคคลทั่วไปได้ตั้งแต่ที่บ้าน ก่อนที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพเห็นผลจริง และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเสริมอาหารไทยให้เป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคสามารถเชื่อถือได้อย่างแท้จริง”


ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์วิภาวดี ซึ่งมีมาตรฐานการผลิตระดับ World Class จากประเทศเยอรมนี จะถูกพัฒนาด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์ พร้อมงานวิจัยรองรับทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อให้สามารถบริโภคได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว


ทั้งสององค์กรยังได้ร่วมกันสื่อสารแนวคิดสำคัญผ่านแนวทาง “ป้องกันการป่วย ชะลอการเสื่อม และส่งเสริมประสิทธิภาพการรักษา” โดยผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมทั้งการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่บ้าน และการใช้ควบคู่กับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อสร้างระบบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร

ความร่วมมือระหว่าง Hafner Group และโรงพยาบาลวิภาวดีในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการต่อยอดธุรกิจ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนแนวคิด “Prevention” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย พร้อมวางรากฐานสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนสำหรับคนไทยทุกคนในอนาคต
ฮาฟเนอร์ จับมือ รพ.วิภาวดี ยกระดับ Healthspan คนไทย พลิกเกมสุขภาพไทยสู่ยุค “Prevention”
ฮาฟเนอร์ จับมือ รพ.วิภาวดี ยกระดับ Healthspan คนไทย พลิกเกมสุขภาพไทยสู่ยุค “Prevention”
ฮาฟเนอร์ จับมือ รพ.วิภาวดี ยกระดับ Healthspan คนไทย พลิกเกมสุขภาพไทยสู่ยุค “Prevention”
ฮาฟเนอร์ จับมือ รพ.วิภาวดี ยกระดับ Healthspan คนไทย พลิกเกมสุขภาพไทยสู่ยุค “Prevention”
ฮาฟเนอร์ จับมือ รพ.วิภาวดี ยกระดับ Healthspan คนไทย พลิกเกมสุขภาพไทยสู่ยุค “Prevention”
