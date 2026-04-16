"ไลอ้อน" ส่งต่อความห่วงใยผู้สูงวัย และทุกคนในครอบครัว ผ่านแบรนด์ GoodAge เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 57 ปี ร่วมส่งต่อความใส่ใจผ่านผลิตภัณฑ์แบรนด์ GoodAge ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างอ่อนโยนและครบวงจร ช่วยเสริมความมั่นใจและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย รวมถึงตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัว
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่สังคมไทยได้ร่วมกันแสดงความรัก ความเคารพ และตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงวัย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวและสังคม ด้วยเหตุนี้ GoodAge จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุในทุกมิติ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพช่องปาก สุขภาพผิว ไปจนถึงการดูแลด้านสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน อาทิ แปรงสีฟัน ยาสีฟันสูตรอ่อนโยน และน้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ ที่ช่วยดูแลเหงือก ลดการสะสมของแบคทีเรีย และป้องกันกลิ่นปาก พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผม เช่น วิปโฟมอาบน้ำสูตรเพิ่มความชุ่มชื้น แชมพูสูตรอ่อนโยน และโลชั่นบำรุงผิวที่เหมาะสำหรับผิวแห้งและผิวบอบบางของผู้สูงวัย
นอกจากนี้ GoodAge ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกง ซึมซับดีใส่สบาย ทุกที่ทุกเวลา ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยคุณสมบัติการซึมซับมากถึง 800 cc ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และป้องกันการรั่วซึมด้านข้าง เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายและอุ่นใจมากยิ่งขึ้น
ไลอ้อน (ประเทศไทย) เชื่อว่าการดูแลผู้สูงวัยคือการส่งต่อความรักและความใส่ใจให้กับคนสำคัญในครอบครัว พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกวันของผู้สูงวัยเต็มไปด้วยความสุข ความมั่นใจ และสุขภาพที่ดี
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ GoodAge ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำใกล้บ้าน อาทิ Tops, Gourmet Market , TSURUHA , Foodland, Save Drug , Icare & Phamax , Fascino , ร้านยากรุงเทพ , Lionshoponline