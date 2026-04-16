กบน.รีดเงินกลุ่มเบนซินโปะกองทุนฯเพิ่ม ลดอุดหนุนดีเซลบี7เหลือ2.87บาท/ลิตร

กบน.รีดเงินน้ำมันเบนซินเข้ากองทุนฯพุ่งเป็น 11.12บาท/ลิตร และลดการอุดหนุนดีเซลบี7และบี20ลงเหลือ 2.87 บาทและ9.06บาท/ลิตร ตามลำดับมีผลบังคับวันนี้ (16เม.ย.)
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) แจ้งว่า ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันฉบับที่ 47 พ.ศ.2569 กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง มีผลบังคับตั้งแต่ในวันที่ 16 เมษายน 2569 ดังนี้
กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและ/หรือนำเข้าภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร ดังนี้ น้ำมันเบนซิน อัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ 11.12 บาท/ลิตร โดยไม่มีการชดเชย น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 ชดเชย 3.80 บาท/ลิตร ส่วน E20 ชดเชย 1.46 บาท/ลิตร
ขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ชดเชยหรืออุดหนุนที่ 2.87 บาท/ลิตร และ B20 ชดเชยหรืออุดหนุนที่ 9.06บาท/ลิตร