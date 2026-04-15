เจ้าท่าฯ เปิดยอดผู้โดยสารทางน้ำ ทั่วประเทศ ทะลุ 2.81 แสนคน ตรวจ "ท่าเรือ- เรือ" "สงกรานต์"ปลอดภัย

“เจ้าท่า” เผย 14 เม.ย. ประชาชน-นักท่องเที่ยว ใช้บริการเรือทั่วประเทศ กว่า 2.81 แสน คนผนึกพลัง 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อม !! ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ หลังประชาชนและนักท่องเที่ยว ทยอยเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ 2569
จากนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสรรเพชญ บุญญามณี) ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางทางน้ำทั่วประเทศ เริ่มทยอยเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ 2569 พร้อมสร้างความสุขและความเชื่อมั่นในการเดินทางทางน้ำ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง ตามนโยบาย “ออกเวลาไหน ก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2026 ”
นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากกรมเจ้าท่า ในวันที่ 14 เมษายน 2569 มีผู้ใช้บริการในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 46 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,931 คน เรือทัวร์ริสท์โบ๊ท (เรือท่องเที่ยว) ให้บริการ 68 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,540 คน เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 76 เที่ยว ผู้โดยสาร 3,624 เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 690 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,839 คน เรือภัตตาคาร ให้บริการ 32 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,166 คน บริเวณคลองแสนแสบ เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 0 เที่ยว ผู้โดยสาร 0 คน (เนื่องจากหยุดให้บริการ 12 – 15 เม.ย. 68) และในส่วนภูมิภาค เรือโดยสาร ให้บริการ 4,633 เที่ยว ผู้โดยสาร 242,167 คน ทั้งนี้ รวมเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการ 5,545 เที่ยว ผู้โดยสาร 281,267 คน
โดยได้สั่งการให้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคทั้ง 7 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี และหนองคาย รวมทั้งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 77 สาขาทั่วประเทศ ที่ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 จำนวน 50 ศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จำนวน 791 นาย รถยนต์ จำนวน 109 คัน และเรือรักษาการณ์ จำนวน 68 ลำ โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เดินทางทางน้ำรับแจ้งเหตุทางน้ำ พร้อมประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เน้นย้ำดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ ความพร้อมของท่าเรือ และผู้ให้บริการเรือ
อาทิ ท่าเรือตลาดเทศบาลนครสวรรค์ ท่าเทียบเรือโบราณสถานป้อมเพชร ท่าเรือตลาดน้ำดำเนินสะดวก ท่าเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ และท่าเรือระนอง – เกาะสอง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในระหว่างเดินทางกลับ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าช่วงเดินทางเข้าพื้นที่ พร้อมเฝ้าระวัง และลดอัตราการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางน้ำอย่างสูงสุด และมั่นใจจากการเฝ้าดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า และหน่วยงานในพื้นที่
นายกริชเพชร กล่าวว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเข้มงวด “มาตรการตรวจแอลกอฮอล์” ของผู้ควบคุมเรือก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวเรือ เพื่อยกระดับความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางทางน้ำเนื่องจากประชาชน และนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ฯ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือโดยเคร่งครัด พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ และเน้นย้ำประชาชนและนักท่องเที่ยว เรื่องการสวมใส่เสื้อชูชีพก่อนออกเรือ และขณะโดยสารเรือ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ