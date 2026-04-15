บขส.จัดรถวันละกว่า 6,000 คันรับเดินทางกลับคาดผู้โดยสารวันละแสนคน

บขส.จัดรถวันละกว่า 6,000 คันรองรับประชาชนเดินทางกลับ และมี Shuttle bus ให้บริการฟรี จาก "หมอชิต 2 – BTS หมอชิต –สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ "กำชับ!! นายสถานีเดินรถทั่วประเทศ เตรียมอำนวยความสะดวก
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. (BKS) เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 – 19 เมษายน 2569 คาดการณ์ว่า ประชาชนจะทยอยเดินทางเที่ยวกลับ หลังจากฉลองเทศกาลสงกรานต์ 2569 ในเที่ยวไป - กลับ เฉลี่ยวันละ 110,000 - 120,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) เฉลี่ยวันละ 6,000 - 7,000 เที่ยว
โดย บขส. ได้จัดรถโดยสาร Shuttle bus จำนวน 4 คัน ให้บริการฟรี ในเส้นทางสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 – BTS หมอชิต – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (ประตู 2) จอดรับ – ส่งประชาชนบริเวณหน้าเสาธง สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ในวันที่ 15 - 20 เมษายน 2569 เวลา 04.00 – 07.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และช่วยระบายผู้โดยสารจากสถานีขนส่งฯ ไปยังจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลัก
นอกจากนี้มีรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ รถเมล์ไฟฟ้าของ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) ให้บริการประชาชน ณ สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ จำนวน 22 เส้นทาง และจัดแท็กซี่บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย
ทั้งนี้ได้กำชับนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ เตรียมรถโดยสารและพนักงาน ให้บริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารต้นทางจากต่างจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ส่วนข้อมูลการเดินรถเมื่อวานนี้ (14 เมษายน 2569) มีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เที่ยวกลับ จำนวน 51,213 คน เที่ยวไป จำนวน 47,238 คน รวมทั้งสิ้น 98,451 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) เที่ยวกลับ จำนวน 3,089 เที่ยว เที่ยวไป จำนวน 2,973 เที่ยว รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,062 เที่ยว สามารถบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง