แห่เล่นน้ำมหาสงกรานต์! รถไฟฟ้าแน่น "สีลม-สยาม-ไอคอนสยาม" ยอดผู้โดยสารเพิ่ม 11.21%

ขร.เผยยอดใช้ระบบรถไฟฟ้าวันมหาสงกรานต์ทะลัก คนแน่นแห่เล่นน้ำสีลม-สยาม-ไอคอนสยาม เพิ่มจากปีที่แล้ว 11.21% รฟท.เสริมขบวนรถรับคลื่นคนทยอยกลับเข้ากรุงวันหยุดสุดท้าย
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยข้อมูลภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางประจำวันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 ซึ่งเป็น “วันมหาสงกรานต์” และเป็นวันที่ห้าของแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2569) พบว่าโดยภาพรวมประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลใช้บริการรถไฟฟ้าในเขตเมืองเพื่อร่วมงานเทศกาลอย่างล้นหลาม ในขณะเดียวกัน การเดินทางข้ามจังหวัดเริ่มเห็นสัดส่วนของกลุ่มคนที่ทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในวันหยุดสุดท้าย ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางระบบรางรวมทั้งสิ้น 1,214,494 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 13.42) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) บรรยากาศการเดินทางเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โหมดการเดินทางกลับอย่างชัดเจน โดยพบว่า ประชาชนจากส่วนภูมิภาคเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมตัวกลับมาปฏิบัติงานและหลีกเลี่ยงความแออัดในวันหยุดสุดท้าย ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรวม 86,424 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 3.47) โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 45,397 คน-เที่ยว และขาออก 41,027 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 37,414 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 49,010 คน-เที่ยว มีการจัดขบวนรถให้บริการรวม 207 เที่ยว (รวมขบวนพิเศษช่วยการโดยสาร 3 เที่ยว ได้แก่ นครราชสีมา-กรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพอภิวัฒน์-ยะลา และกรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สายใต้: 30,018 คน-เที่ยว (ขาเข้า 15,547 คน-เที่ยว / ขาออก 14,471 คน-เที่ยว) รวม 63 ขบวน
- สายตะวันออกเฉียงเหนือ: 22,284 คน-เที่ยว (ขาเข้า 12,235 คน-เที่ยว / ขาออก 10,049 คน-เที่ยว) รวม 47 ขบวน
- สายเหนือ: 15,128 คน-เที่ยว (ขาเข้า 7,779 คน-เที่ยว / ขาออก 7,349 คน-เที่ยว) รวม 33 ขบวน
- สายมหาชัยและสายแม่กลอง: 10,182 คน-เที่ยว (ขาเข้า 5,025 คน-เที่ยว / ขาออก 5,157 คน-เที่ยว) รวม 42 ขบวน
- สายตะวันออก: 8,812 คน-เที่ยว (ขาเข้า 4,811 คน-เที่ยว / ขาออก 4,001คน-เที่ยว) รวม 22 ขบวน
@สีลม ทุบสถิติ คนแห่เล่นน้ำ ดันยอดใช้รถไฟฟ้ารวมพุ่ง 1.12 ล้านคน
ระบบรถไฟฟ้ามีผู้ใช้บริการรวม 1,128,070 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 14.96) บรรยากาศตามสถานีต่างๆ เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มุ่งหน้าไปเล่นน้ำตามจุดไฮไลต์ โดยเฉพาะ “ถนนสีลม” ที่ทุบสถิติมีผู้เข้าร่วมงานเฉพาะวันที่ 14 เม.ย. เพียงวันเดียวสูงถึง 252,265 คน (ยอดสะสม 3 วัน กว่า 6.52 แสนคน) อีกทั้งภายหลังจากที่กิจกรรมบนถนนสีลมสิ้นสุดลง ประชาชนได้หลั่งไหลมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางกลับและเดินทางต่อไปยังสถานที่จัดงานอื่นๆ ส่งผลให้สถานีศาลาแดงและสถานีสีลมมีผู้ใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษ
เช่นเดียวกับแลนด์มาร์กริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ไอคอนสยาม ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมงานอย่างเนืองแน่น ดันยอดผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีทองให้พุ่งสูงกว่าประมาณการถึงร้อยละ 59.03 ระบบรถไฟฟ้าจึงกลายเป็นทางเลือกหลักในการเดินทาง ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกเส้นทาง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.21 เมื่อเทียบกับวันเดียวกันของปีที่แล้ว
โดยมีข้อมูลแต่ละสาย ดังนี้
- สายสีเขียว: 592,684 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 13.98 และมากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 8.00) ให้บริการ 1,089 เที่ยว (สายสุขุมวิท 751 เที่ยว รวมเสริม 1 เที่ยว และสายสีลม 338 เที่ยว) ยังคงเป็นเส้นทางหลักที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด ทำหน้าที่สำคัญในการลำเลียงผู้โดยสารเข้าสู่พื้นที่จัดกิจกรรมหลักใจกลางเมือง ทั้งบริเวณสยามสแควร์และถนนสีลม ตลอดจนช่วยระบายความแออัดของประชาชนที่เดินทางกลับหลังสิ้นสุดกิจกรรม
- สายสีน้ำเงิน: 318,349 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 17.65 และมากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 14.47) ให้บริการ 324 เที่ยว (รวมเสริม 6 เที่ยว) อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางเชื่อมต่อไปยังย่านสีลม สามย่าน (บรรทัดทอง)
- ARL: 56,694 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 14.73 มากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5.77) ให้บริการ 176 เที่ยว (รวมเสริม 2 เที่ยว)
- สายสีเหลือง: 42,874 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 25.62 มากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 28.17) ให้บริการ 216 เที่ยว
- สายสีชมพู: 39,378 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 2.99 แต่มากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 20.20) ให้บริการ 432 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 216 เที่ยว ผู้ใช้บริการจำนวน 1,343 คน-เที่ยว)
- สายสีม่วง: 33,003 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 4.32 และมากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 4.42) ให้บริการ 218 เที่ยว
- สายสีแดง: 26,005 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 13.34 และมากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 13.36) ให้บริการ 294 เที่ยว (เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 178 เที่ยว และ ตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
- สายสีทอง: 19,083 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 59.03 และมากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 28.17) ให้บริการ 223 เที่ยว (รวมเสริม 6 เที่ยว) มีอัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประมาณการ เนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญในการรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณไอคอนสยาม
แม้การเดินรถไฟระหว่างเมืองส่วนใหญ่จะราบรื่น แต่ได้รับรายงานเหตุสุดวิสัยและอุบัติเหตุจาก รฟท. ได้แก่ กรณีขบวนรถโคจนส่งผลให้ขบวนรถล่าช้า และกรณีรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนเครื่องกั้นถนนจนได้รับความเสียหาย จากกรณีดังกล่าว ขร. จึงขอเน้นย้ำและแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อขับขี่ผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ห้ามขับฝ่าหรือชนเครื่องกั้นโดยเด็ดขาด รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรที่มีพื้นที่ปศุสัตว์ใกล้ทางรถไฟ ให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลสัตว์เลี้ยง ไม่ปล่อยปละละเลยให้เข้ามาหากินในแนวรางรถไฟ เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงและความสูญเสียที่อาจเกิดกับชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้โดยสารบนขบวนรถ
สำหรับวันนี้ (วันพุธที่ 15 เมษายน 2569) ซึ่งเป็น “วันหยุดราชการสุดท้ายของเทศกาล” คาดว่าจะเป็นวันที่ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลอย่างหนาแน่นที่สุด รฟท.จึงเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเพิ่มตู้โดยสารและเสริมขบวนรถพิเศษอีก 4 ขบวน เพื่อรองรับผู้โดยสารขากลับให้เพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ประกอบด้วย
• ขบวนที่ 973 กรุงเทพอภิวัฒน์ - นครราชสีมา เวลาออก 09.20 น.
• ขบวนที่ 974 นครราชสีมา - กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลาออก 15.10 น.
• ขบวนที่ 984 ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลาออก 15.35 น.
• ขบวนที่ 6 เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลาออก 19.35 น.