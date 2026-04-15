เรือด่วนฯ ลดอัตราค่าโดยสารลง 1 บาท เริ่ม 17 เม.ย.เป็นต้นไป

เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลง เหลือ 44.45 บาท/ลิตร เริ่มวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
นาวาตรี เจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขร ได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลง 4 บาท เป็นราคา 44.45 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาทจากอัตราเดิม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี-วัดราชสิงขร จากราคา 20 บาท ลดลงเป็น 19 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี-สาทร จากราคา 25 บาท ลดลงเป็น 24 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง
- เส้นทางปากเกร็ด-นนทบุรี จากราคา 18 บาท ลดลงเป็น 17 บาท
- เส้นทางนนทบุรี-สาทร จากราคา 25 บาท ลดลงเป็น 24 บาท
- เส้นทางปากเกร็ด-สาทร จากราคา 37 บาท ลดลงเป็น 36 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี-สาทร จากราคา 34 บาท ลดลงเป็น 33 บาท
ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป