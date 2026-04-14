“เอส” เปิดตัว “est Shoot Salty Lemonade” ยึดแลนด์มาร์คสาดน้ำทั่วไทย บูสทะลุกราฟให้ฉ่ำช่วงสงกรานต์

“เอส” เครื่องดื่มอัดลมสุดซ่า สร้างปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหญ่รับเทศกาลสงกรานต์ 2569 ยึดจุดสาดน้ำกลางเมืองทั่วไทยสร้างประกฎการณ์ความซ่าให้ฉ่ำทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ด้วยการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ “est Shoot Salty Lemonade” ครั้งแรก (เอส ชูท ซอลตี้ เลมอนเนด) ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักที่เปลี่ยนพื้นที่เล่นน้ำให้กลายเป็น แลนด์มาร์กแห่งความ “ซ่าทะลุกราฟ”
ไฮไลต์ด้วยบรรยากาศสุดคึกคักแบบ Non Stop! เริ่มที่จังหวัดขอนแก่น บริเวณถนนข้าวเหนียวและพื้นที่โดยรอบที่เอสเข้าไปแจกความซ่า ทั้งโซน “est Shoot Lemon Splash Tower” จุดเล่นน้ำและเติมน้ำฟรีแบบไม่อั้น กลายเป็นฮอตสปอตที่ใครมาก็ต้องแวะเช็คอิน ถ่ายรูป อัปโซเชียลกันรัว ๆ พร้อมกองทัพเอสเลมอนทรูป เดินแจกความซ่าท้าให้ลอง “est Shoot Salty Lemonade” เครื่องดื่มอัดลมรสใหม่ที่มาแรงด้วยความ “ฉ่ำเลมอน” ซ่ากำลังดี สดชื่นโดนใจสายรีเฟรช ดื่มได้ทุกโมเมนต์ บูสพลังด้วยวิตามินบีคอมเพล็กซ์ B3, B5, B6 และ B12 เอาใจสายแอคทีฟได้บูสเต็มสปีด แถมน้ำตาลน้อย ได้เครื่องหมาย “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” ให้ซ่าได้แบบไม่ต้องกังวล รวมถึงกิจกรรม Lucky Draw ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความสนุกได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงาน
ความสนุกซ่าช่วงสงกรานต์จากเอสไม่ได้อยู่เพียงที่ขอนแก่น “est Shoot Salty Lemonade” ยังขยายความซ่าสู่กรุงเทพฯ ในงาน Super Fluid Songkran และ Silom Songkran 2026 ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มคนเมืองและสายปาร์ตี้อย่างคึกคักไม่แพ้กัน ทั้งกิจกรรมแจก Sampling ทดลองดื่ม โปรโมชัน และกิจกรรมร่วมสนุกที่สร้าง Engagement ได้อย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ “Caravan est Shoot Lemonade” ขบวนความซ่าที่วิ่งกระจายความสดชื่นทั่วกรุงเทพฯ ตลอดช่วงเทศกาล ครอบคลุมหลากหลายโลเคชันสำคัญ อาทิ ถนนข้าวสาร, สยามสแควร์, สีลม, ทรงวาด สร้างการรับรู้แบรนด์และเปิดประสบการณ์ทดลองผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
และความซ่ายังไม่หมดแค่ขอนแก่นและกรุงเทพฯ เท่านั้น เพราะ “เอส” เสิร์ฟความซ่าทั่วไทย เพียงเจอบูท est Shoot ก็สามารถร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เอสแจกไอเทมสงกรานต์ ทั้งซองกันน้ำเอส และแว่นกันน้ำเอส ที่รับรองได้ว่าใช้แล้วโดนชูทแน่นอน เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เอสรสชาติใดก็ได้ผ่านร้านค้าหรือช่องทางการขายที่ร่วมรายการ รับไอเทมสุดเท่ฟรีกันไปเลย
สงกรานต์จะจบ แต่ความซ่ายังไม่จบ! "เอส" พร้อมลุยต่อ สร้างประสบการณ์ความสนุกแบบชูทความซ่าในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง