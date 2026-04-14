“เอส” เปิดตัว “est Shoot Salty Lemonade” ยึดแลนด์มาร์คสาดน้ำทั่วไทย บูสทะลุกราฟให้ฉ่ำช่วงสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เอส” เครื่องดื่มอัดลมสุดซ่า สร้างปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหญ่รับเทศกาลสงกรานต์ 2569 ยึดจุดสาดน้ำกลางเมืองทั่วไทยสร้างประกฎการณ์ความซ่าให้ฉ่ำทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ด้วยการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ “est Shoot Salty Lemonade” ครั้งแรก (เอส ชูท ซอลตี้ เลมอนเนด) ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักที่เปลี่ยนพื้นที่เล่นน้ำให้กลายเป็น แลนด์มาร์กแห่งความ “ซ่าทะลุกราฟ”

ไฮไลต์ด้วยบรรยากาศสุดคึกคักแบบ Non Stop! เริ่มที่จังหวัดขอนแก่น บริเวณถนนข้าวเหนียวและพื้นที่โดยรอบที่เอสเข้าไปแจกความซ่า ทั้งโซน “est Shoot Lemon Splash Tower” จุดเล่นน้ำและเติมน้ำฟรีแบบไม่อั้น กลายเป็นฮอตสปอตที่ใครมาก็ต้องแวะเช็คอิน ถ่ายรูป อัปโซเชียลกันรัว ๆ พร้อมกองทัพเอสเลมอนทรูป เดินแจกความซ่าท้าให้ลอง “est Shoot Salty Lemonade” เครื่องดื่มอัดลมรสใหม่ที่มาแรงด้วยความ “ฉ่ำเลมอน” ซ่ากำลังดี สดชื่นโดนใจสายรีเฟรช ดื่มได้ทุกโมเมนต์ บูสพลังด้วยวิตามินบีคอมเพล็กซ์ B3, B5, B6 และ B12 เอาใจสายแอคทีฟได้บูสเต็มสปีด แถมน้ำตาลน้อย ได้เครื่องหมาย “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” ให้ซ่าได้แบบไม่ต้องกังวล รวมถึงกิจกรรม Lucky Draw ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความสนุกได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงาน

ความสนุกซ่าช่วงสงกรานต์จากเอสไม่ได้อยู่เพียงที่ขอนแก่น “est Shoot Salty Lemonade” ยังขยายความซ่าสู่กรุงเทพฯ ในงาน Super Fluid Songkran และ Silom Songkran 2026 ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มคนเมืองและสายปาร์ตี้อย่างคึกคักไม่แพ้กัน ทั้งกิจกรรมแจก Sampling ทดลองดื่ม โปรโมชัน และกิจกรรมร่วมสนุกที่สร้าง Engagement ได้อย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ “Caravan est Shoot Lemonade” ขบวนความซ่าที่วิ่งกระจายความสดชื่นทั่วกรุงเทพฯ ตลอดช่วงเทศกาล ครอบคลุมหลากหลายโลเคชันสำคัญ อาทิ ถนนข้าวสาร, สยามสแควร์, สีลม, ทรงวาด สร้างการรับรู้แบรนด์และเปิดประสบการณ์ทดลองผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง

และความซ่ายังไม่หมดแค่ขอนแก่นและกรุงเทพฯ เท่านั้น เพราะ “เอส” เสิร์ฟความซ่าทั่วไทย เพียงเจอบูท est Shoot ก็สามารถร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เอสแจกไอเทมสงกรานต์ ทั้งซองกันน้ำเอส และแว่นกันน้ำเอส ที่รับรองได้ว่าใช้แล้วโดนชูทแน่นอน เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เอสรสชาติใดก็ได้ผ่านร้านค้าหรือช่องทางการขายที่ร่วมรายการ รับไอเทมสุดเท่ฟรีกันไปเลย

สงกรานต์จะจบ แต่ความซ่ายังไม่จบ! “เอส” พร้อมลุยต่อ สร้างประสบการณ์ความสนุกแบบชูทความซ่าในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ติดตามความออซั่มในครั้งต่อไป ได้ที่ Facebook : est


































“เอส” เปิดตัว “est Shoot Salty Lemonade” ยึดแลนด์มาร์คสาดน้ำทั่วไทย บูสทะลุกราฟให้ฉ่ำช่วงสงกรานต์
“เอส” เปิดตัว “est Shoot Salty Lemonade” ยึดแลนด์มาร์คสาดน้ำทั่วไทย บูสทะลุกราฟให้ฉ่ำช่วงสงกรานต์
“เอส” เปิดตัว “est Shoot Salty Lemonade” ยึดแลนด์มาร์คสาดน้ำทั่วไทย บูสทะลุกราฟให้ฉ่ำช่วงสงกรานต์
“เอส” เปิดตัว “est Shoot Salty Lemonade” ยึดแลนด์มาร์คสาดน้ำทั่วไทย บูสทะลุกราฟให้ฉ่ำช่วงสงกรานต์
“เอส” เปิดตัว “est Shoot Salty Lemonade” ยึดแลนด์มาร์คสาดน้ำทั่วไทย บูสทะลุกราฟให้ฉ่ำช่วงสงกรานต์
