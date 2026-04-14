สงกรานต์เซ็นทรัลทั่วไทยคึกคัก! ภูเก็ต–เชียงใหม่–พัทยา–หาดใหญ่แน่น ดึงต่างชาติทะลัก พีคที่เซ็นทรัลเวิลด์ก่อนต่อเนื่องวันไหลทั่วประเทศ

บรรยากาศสงกรานต์ปี 2569 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่าง ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา และหาดใหญ่ ที่มีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติออกมาร่วมเล่นน้ำและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนับแสนชีวิต สะท้อนภาพเทศกาลไทยที่ยังคงเป็น Global Magnet ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก พร้อมสร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศจัดเต็มกิจกรรมสงกรานต์ ครบทั้งโซนสาดน้ำ เวทีดนตรี ดีเจ และกิจกรรมวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ตอกย้ำบทบาทการเป็น Festive Destination ที่สร้างประสบการณ์การเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยในทุกภูมิภาค ขณะที่บรรยากาศในกรุงเทพฯ ยังคงคึกคักต่อเนื่อง โดยเฉพาะแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางเมืองที่ เซ็นทรัลเวิลด์ กับงาน “PEPSI Presents THAI LIZM 2026” วันสุดท้าย ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ร่วมเล่นน้ำแน่นพื้นที่ตลอดทั้งวันและต่อเนื่องถึงช่วงค่ำ ท่ามกลางเวทีคอนเสิร์ตและดีเจที่สร้างบรรยากาศความสนุกอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำจุดหมายปลายทางระดับโลกของเทศกาลสงกรานต์
ที่สุดของปรากฏการณ์สงกรานต์กลางกรุง: https://www.facebook.com/share/r/1B48Fgorzn/
และเตรียมสนุกต่อเนื่องกับ FWD Music Live Fest ครั้งที่ 5 โดย FWD ประกันชีวิต วันที่ 17-19 เม.ย.69 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฟรีคอนเสิร์ตเล่นน้ำครั้งใหญ่ ที่ทุกคนรอคอย! ชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตและกิจกรรมเล่นน้ำใจกลางกรุงเทพฯ ในช่วงส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ พบ กองทัพศิลปินตัวท็อปและวงดนตรีจากน้องๆ School Bands ที่มาร่วมสร้างสีสันตลอด 3 วันเต็ม ได้แก่
•17 เม.ย. NuNew, PERSES, KID PHENOMENON + LIL LEAGUE , VVV, IN THE EIGHT, DS.RU.BAND
•18 เม.ย. Three Man Down, โจอี้ ภูวศิษฐ์. ไททศมิตร, MIRRR, FLI:P, Woodstock
•19 เม.ย. Jeff Satur, F.HERO, CLO'VER, SuperThai, NAMP, Mandrake Band
คลิก https://fwdth.co/FWDMLF5-PR เพื่อลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account: @FWDThailand
ยังมันส์กันได้ต่อ! อัปเดตแลนด์มาร์กเล่นน้ำใกล้บ้าน
เริ่มจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เซ็นทรัล ลาดพร้าว (14 เม.ย.), เซ็นทรัล เวสต์เกต (13-15 เม.ย.), เซ็นทรัล อยุธยา (13-17 เม.ย.) และ เซ็นทรัล นครปฐม (17-19 เม.ย.) ขณะที่ภาคตะวันออกพบกับความมันส์ที่ เซ็นทรัล ชลบุรี (10-19 เม.ย.), เซ็นทรัล ระยอง (13-18 เม.ย.) เซ็นทรัล ศรีราชา (13-15 เม.ย.), เซ็นทรัล พัทยา (14-19 เม.ย.) และเซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต (18-19 เม.ย.)
ภาคเหนือร่วมสนุกได้ที่ เซ็นทรัล นครสวรรค์ (14 เม.ย.), เซ็นทรัล พิษณุโลก(13-15 เม.ย.), เซ็นทรัล เชียงใหม่ (13-15 เม.ย.), เซ็นทรัล เชียงราย (13, 15, 17 เม.ย.) และเซ็นทรัล ลำปาง (12-14 และ 25-26 เม.ย.) ส่วนภาคใต้จัดเต็มที่ เซ็นทรัล หาดใหญ่ (11-15 เม.ย.), เซ็นทรัล ภูเก็ต (14 เม.ย.), เซ็นทรัล สมุย (13-15 เม.ย.), เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี (12-15 เม.ย.) และเซ็นทรัล กระบี่ (14 เม.ย.) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบกับแลนด์มาร์กความสนุกที่ เซ็นทรัล ขอนแก่น (12-15 เม.ย.), เซ็นทรัล โคราช (12-16 เม.ย.), เซ็นทรัล อุบล (13-15 เม.ย.) และเซ็นทรัล อุดร (12-15 เม.ย.)
เช็กพิกัดความมันส์เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/ThailandSongkranFestival
เตรียมต่อเนื่องสู่ “วันไหล” ในหัวเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลยังคงจัดเต็มกิจกรรมสาดน้ำและความบันเทิง เพื่อยืดโมเมนตัมความคึกคักของเทศกาล ได้แก่ เซ็นทรัล พัทยา 18–19 เม.ย. พบ Zeal, สิงโต นำโชค, หนุ่ม กะลา และ Paradox, เซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต 18–19 เม.ย. Lomozonic และ จ๊ะ นงผณี, เซ็นทรัล เชียงราย 17 เม.ย. มันส์กับวง Instinct, เซ็นทรัล ลำปาง 25 เม.ย. ซายุริ แบนด์ และปู่จ๋าน x เคนน้อย, เซ็นทรัล นครปฐม 17-19 เม.ย. พบ THiSISMVL x JAONAAY, หนุ่ม กะลา และ DAX ROCK RIDER x DJ BABY
โดยแต่ละพื้นที่ยังคงจัดเต็มทั้งโซนสาดน้ำ เวทีดนตรี และดีเจ สร้างบรรยากาศความสนุกต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงปลายเทศกาล รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันไหล
สำหรับ “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2026” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศยังคงเดินหน้าสร้างสีสันเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่ ครอบคลุมทุกภูมิภาค พร้อมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศในช่วงไฮซีซัน
ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th