เจาะกลยุทธ์ “แอลจี” รุกเอเชีย ในงาน LG InnoFest 2026 APAC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - APAC ตลาดสำคัญของแอลจี ล่าสุด LG นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมโซลูชันที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อรุกตลาดเอเชียแปซิฟิก ภายในงาน LG InnoFest 2026 APAC ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่7–10 เมษายนนี้ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้


นาย แจซึง คิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า แอลจีพร้อมเดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในตลาดเอเชียแปซิฟิก ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมโซลูชันที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับภูมิภาค ในงาน LG InnoFest 2026 APAC ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–10 เมษายนนี้ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นเวทีการประชุมใหญ่ปิดท้ายซีรีส์ InnoFest ประจำปี 2569 ที่รวบรวมพันธมิตรทางธุรกิจคนสำคัญและสื่อมวลชนกว่า 200 ราย จาก 20 ประเทศทั่วภูมิภาค เพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงพาณิชย์และผนึกกำลังขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน

โดยการจัดงาน LG InnoFest 2026 APAC จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovation, Forward Together” โดยได้จัดแสดงภาพรวมนวัตกรรมและโซลูชันล่าสุดของแอลจีที่ออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในเอเชียอย่างสมบูรณ์แบบ นิทรรศการครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำเอาบริบททางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคมาเป็นแกนหลักในการนำเสนอ แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอลจีในการผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีสไตล์เกาหลี (K-Tech) สู่การพัฒนาโซลูชันภายในบ้านที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ทั้งยังสามารถรองรับความต้องการอันหลากหลายของตลาดเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ แอลจีจะนำเสนอกลยุทธ์รุกตลาดเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถพลิกโฉมอนาคตของที่อยู่อาศัยทั่วภูมิภาค ขณะเดียวกันภายในงานยังมีการจัดแสดงโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ตอบโจทย์แต่ละภูมิภาคอย่างครบวงจร ทั้งโซลูชันดูแลเสื้อผ้า โซลูชันห้องครัว และโซลูชันเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าบิลท์อิน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับรูปแบบการอยู่อาศัยและความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวเอเชียโดยเฉพาะ ที่สำคัญงานนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของแอลจีในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในเอเชีย ผ่านการกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรระดับภูมิภาค และการวางทิศทางระยะยาวสำหรับนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งรวมถึงโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI

“ภูมิภาคเอเชียนับเป็นหนึ่งในตลาดที่ขับเคลื่อนการเติบโตและมีความสำคัญมากที่สุดของ LG จึบเชื่อว่าการจัดงาน InnoFest 2026 ขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เราได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ
 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์แห่งอนาคตร่วมกัน ด้วยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน แอลจีมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง AI เพื่อให้สามารถตอบรับและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริง” นาย แจซึง คิม กล่าว

เจาะลึกโซลูชันดูแลเสื้อผ้าครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุคใหม่ แอลจีได้ขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าผ่านไลน์อัป WashTower™ อย่างเต็มรูปแบบ นำโดยการเปิดตัวโมเดลใหม่ขนาด 25 นิ้ว ที่ปรับสัดส่วนให้ลงตัวกับพื้นที่บ้านสไตล์เอเชียโดยเฉพาะ ตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุคใหม่


นอกจากนี้ในกลุ่มเครื่องซักผ้าฝาบนรุ่นใหม่ ได้ยกระดับประสิทธิภาพและการถนอมผ้าด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) ที่ประมวลผลรูปแบบการซักให้เหมาะกับเนื้อผ้าและความสกปรกโดยอัตโนมัติ ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี TurboWash™ 3D ที่ซักเสร็จรวดเร็วในเวลาไม่ถึง 30 นาที ยิ่งไปกว่านั้นยังได้เปิดตัว LG WashCombo™ รุ่นใหม่แบบ All‑in‑One ที่รวมการซักและอบไว้ในเครื่องเดียว มาพร้อมเทคโนโลยี Inverter HeatPump™ เอกสิทธิ์เฉพาะของแอลจี สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียที่ให้ความสำคัญเรื่องค่าไฟฟ้า

ขณะเดียวกันยังได้ขยายไลน์อัปผลิตภัณฑ์เครื่องอบผ้าแบบแยกเดี่ยว (Standalone) เพื่อมอบทางเลือกการใช้งานที่หลากหลายและทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์ แอลจีพร้อมนำเสนอโซลูชันเครื่องซักผ้า ออกแบบมาเพื่อการใช้งานความถี่สูงและต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงจะเปิดตัวเครื่องซักและอบผ้าเชิงพาณิชย์รุ่น HeatPump Combo ที่รวมระบบซักและอบในหนึ่งเดียว ตอบโจทย์ความคุ้มค่าของพื้นที่ใช้สอย โดยบริษัทมีแผนรุกขยายตลาดโซลูชันนี้ในระดับสากล หลังจากสร้างปรากฏการณ์ความต้องการอย่างสูงในเกาหลีใต้

สำหรับโซลูชั่นห้องครัวนั้น พร้อมนำเสนอนวัตกรรมตู้เย็นที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และข้อจำกัดด้านพื้นที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ ชูจุดเด่นการออกแบบ Fit & Max ดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีบานพับ Zero Clearance Hinge ให้ตัวเครื่องสามารถจัดวางได้แนบสนิทชิดผนัง ดูสวยงาม เรียบหรู ไร้รอยต่อ เสมือนชุดเครื่องครัวบิลท์อินระดับพรีเมียม และระบบทำน้ำแข็งอัจฉริยะตอบโจทย์ชาวเอเชียโดยเฉพาะ ซึ่งผลิตน้ำแข็งได้ถึง 4 รูปแบบ ได้แก่ น้ำแข็งบด น้ำแข็งก้อน และน้ำแข็งก้อนกลมขนาดเล็ก เพื่อครอบคลุมทุกการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องล้างจาน มาพร้อมฟังก์ชันล้างและอบแห้งใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยี QuadWash™ Pro ทำความสะอาดจานชามจากทุกมุม และระบบ Dynamic Heat Dry+ เพิ่มการอบแห้งด้วยวัสดุดูดซับความชื้นและสร้างลมอุ่นแห้งอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังพร้อมเปิดตัวคอลเลกชันเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบบบิลท์อินที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ ประกอบด้วย เตาอบ เตาปรุงอาหาร และเครื่องดูดควัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจ (B2B) และผู้บริโภคทั่วไป (B2C) อย่างครบวงจร สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอีกด้วย

นาย แจซึง คิม กล่าวต่อว่า ภายในงาน แอลจียังได้ผลักดันวิสัยทัศน์ “AI Home” ให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์กลางระบบอย่าง ThinQ ON™ เป็นขุมพลังหลักเชื่อมโยงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ IoT รองรับ AI ของแอลจีให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ โดยได้เปิดตัว ThinQ ON เป็นกลุ่มแรก และเตรียมขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มต้นที่ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบริการ ‘LG Subscribe’ โมเดลธุรกิจบอกรับสมาชิก ให้บริการแล้วในมาเลเซีย ไทย ไต้หวัน สิงคโปร์ และเวียดนาม.



