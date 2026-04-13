รฟท.เปิดยอดโดยสาร "สงกรานต์" สะสม 3 วันรวม กว่า 2.8 แสนคน เสริมขบวนพิเศษ ไม่มีตกค้าง

การรถไฟฯ เผยยอดเดินทางช่วง 10–12 เม.ย. 2569 สะสมกว่า 2.8 แสนคนเดินทางต่อเนื่องรับเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเข้มมาตรการความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยภาพรวมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10–12 เมษายน 2569 รวม 3 วัน พบว่ามีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 282,719 คน โดยเป็นผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 128,336 คน และขาออก จำนวน 154,383 คน รองรับการเดินทางและการท่องเที่ยวที่ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเส้นทางที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นสูงสุด ได้แก่ สายใต้ จำนวน 101,919 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 74,198 คน สายเหนือ จำนวน 52,983 คน สายตะวันออก จำนวน 31,637 คน สายมหาชัย จำนวน 18,399 คน และ สายแม่กลอง จำนวน 3,583 คน ตามลำดับ
ส่วน ภาพรวมการเดินทางของประชาชนในวันที่ 12 เมษายน 2569 มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 96,309 คน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารในขบวนรถปกติ จำนวน 95,541 คน และขบวนรถเสริมพิเศษ จำนวน 768 คน
ในด้านทิศทางการเดินทาง พบว่าเป็นผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 43,300 คน และผู้โดยสารขาออก จำนวน 53,009 คน ซึ่งยังคงมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดเทศกาล
สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่นสูงสุดในวันที่ 12 เมษายน 2569 ได้แก่ สายใต้ จำนวน 34,912 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23,830 คน สายเหนือ จำนวน 17,021 คน สายตะวันออก จำนวน 11,203 คน สายมหาชัย จำนวน 7,818 คน และ สายแม่กลอง จำนวน 1,525 คน ตามลำดับ
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับในช่วงท้ายของวันหยุดเทศกาล โดยวันนี้ (13 เม.ย. 2569) ได้เสริมขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 สถานีเชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 974 สถานียะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์ จำนวน 2 ขบวน และในวันที่ 14 15 และ 17 เมษายน 2569 ในเส้นทางสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ อีกวันละ 1 ขบวน และยังคงดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ สร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างสูงสุด
ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ และระบบ D Ticket พร้อมติดตามรายละเอียดตารางเดินรถ และอัตราค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านเฟซบุ๊ก เพจ “ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย”