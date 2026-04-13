“โยล์ค” ทาร์ตไข่ขึ้นปีที่สองยังโตแรง ต่อยอดสู่ “เบเกอรี่- ชาสไตล์โอเรียนทัล”

ย้ำภาพความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในวงการทาร์ตไข่ของไทย อีกหนึ่งหมุดหมายความอร่อยที่ครองใจชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับแบรนด์ทาร์ตไข่ชื่อดัง “โยล์ค” (YOLK) ในเครือเดอะฮอลิเดย์ กรุ๊ป ซึ่งฉลองการเติบโตสู่ปีที่ 2 ด้วยการเดินหน้าปักหมุดไมล์สโตนใหม่ใหญ่กว่าเดิม ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยัง 7-11 ทั่วประเทศ และเปิดตัวโมเดลใหม่ของโยล์ค ต่อยอดสู่ “เบเกอรี่เฮ้าส์และชาสไตล์โอเรียนทัล” (YOLK Oriental Bakehouse & Tea Bar) แห่งแรกของไทย ภายใต้แนวคิด “Chinese Bakehouse” ชูเครื่องดื่ม “โยล์คแก้วทอง” “ชาโอเรียนทัล” ที่ออกแบบมาเพื่อการสร้างสมดุล จับคู่ทานกับทาร์ตไข่ซิกเนเจอร์และเบเกอรี่คุณภาพดีราคาจับต้องได้ ในราคาเริ่มต้น 75 บาท ตั้งเป้าเป็น Bake House & Tea bar เบอร์หนึ่งในไทย เตรียมลุยขยายสาขา สู่ 12-15 สาขา ในปีนี้
นายวสุวัส คูหาเปรมกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่ำรวยที่สุด จำกัด ในเครือเดอะ ฮอลิเดย์ กรุ๊ป กล่าวว่า YOLK เดินหน้าต่อยอดความสําเร็จในฐานะทาร์ตไข่อันดับหนึ่งของไทย ที่รวบรวมทาร์ตไข่อบสด เบเกอรี่เนยสดแท้ ในราคาเริ่มต้นสุดคุ้มเพียง 75 บาท เราใช้เนยแท้ 100% เป็นเนยบ่มหมัก เนยจึงจะหอมเป็นพิเศษ พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์การดื่มชาจาก สมุนไพรตะวันออก เป็น YOLK The Golden Cup โยล์คแก้วทองที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลตัวเองในชีวิต ประจําวัน
“เราบาลานซ์รสชาติและคุณประโยชน์ให้ชาทุกแก้วดื่มง่าย มีมิติ เผยความสมดุลที่สัมผัสได้จากภายใน เรานําเสน่ห์รสชาติและวัฒนธรรมแบบตะวันออกมาพัฒนา และยกระดับ ด้วยมาตรฐานการผลิต ที่พิถีพิถัน ทั้งทาร์ตไข่ เบเกอรี่เนยสดแท้และเครื่องดื่มชาที่ทั้งอร่อยและมีสรรพคุณดีต่อร่างกาย ในราคาที่ ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายในทุกๆ วัน”
“หลังจากเราเป็นอันดับ 1 ในเรื่องทาร์ตไข่ในไทย ตอนนี้ เราก้าวสู่การเป็น Bakehouse ที่มีเมนูเครื่องดื่มชาที่นำภูมิปัญญาของตะวันออกมาผสมผสานแบบหยินหยาง เป็นทางเลือกเครื่องดื่มชา หรือ ชาที่ดื่มแล้วช่วยเรื่องเสริมสมดุลของร่างกาย ที่ดื่มแล้วอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วย จะได้กลิ่นความหอมของชาในทุกแก้ว
นอกจากนี้ ผู้บริหารแบรนด์โยล์ค เผยว่า เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ “เบเกอรี่และชาสไตล์โอเรียนทัล” อย่างครบถ้วน YOLK ได้นําเสนอผ่าน 3 แกนหลัก ดังนี้
YOLK No.1 Egg Tart in Thailand
เมนูทาร์ตไข่ซิกเนเจอร์ที่ทําให้ YOLK เป็นที่รู้จัก ทาร์ตไข่แป้งครัวซองต์ กรอบนอกนุ่มใน อบสดใหม่ทุก 22 นาที ไส้คัสตาร์ดไข่เนื้อเนียนนุ่ม ชิ้นใหญ่ ไส้แน่น และมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ พร้อมพัฒนา รสชาติใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งใน Bangkok Destination สําหรับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว
Chinese Bakehouse
เบเกอรี่สไตล์ Chinese Bakehouse ที่ YOLK เลือกใช้ 100% Real French Butter ควบคู่กับการคัดสรร นมสดและไข่ไก่คุณภาพดี เพื่อสร้างรสชาติที่กลมกล่อม กลิ่นเนยที่หอมชัด และเนื้อสัมผัสที่แตกต่าง อย่างแท้จริง เมนูไฮไลต์ที่เปิดตัวในรอบนี้คือ Hong Kong BBQ Pork Bolo Bun ขนมปังสตรีทฟู้ดระดับ ตํานานจากฮ่องกง ชิ้นใหญ่ ไส้หมูแดงทะลัก ยกระดับด้วยเนยฝรั่งเศสคุณภาพสูง ถ่ายทอดเสน่ห์ของขนมตะวันออกได้อย่างลงตัวและอยู่ในราคาที่สามารถหยิบรับประทานได้อย่างสบายใจ
The Oriental Tea Bar
YOLK เปิดประสบการณ์เครื่องดื่มในรูปแบบ Oriental Wisdom Experience พร้อมเปิดตัว Oriental Tea Bar เป็นครั้งแรก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดการดูแลตนเองตามภูมิปัญญาจีน ซึ่งมอง “การดื่มชา” เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาวะในชีวิตประจําวัน ทั้งในแง่ของรสชาติ และความสมดุล ของร่างกาย เครื่องดื่มชาทุกเมนูได้รับการสร้างสรรค์รสชาติใหม่ ๆ ตามเอกลักษณ์เฉพาะของ YOLK โดยยังคงแก่นของความเชี่ยวชาญด้านชาแบบตะวันออก (Oriental Wisdom) ที่สืบทอดมาอย่างลึกซึ้ง ผ่านการผสานชาและสมุนไพรตะวันออกอย่างลงตัว เมื่อดื่มคู่กับเบเกอรี่และทาร์ตไข่ซิกเนเจอร์รสชาติของชาและขนมจะช่วยเสริมกันอย่างเป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประสบการณ์การรับประทานที่กลมกล่อม ละมุน และสมบูรณ์
นายสาริน รณเกียรติ ประธานฝ่ายการตลาด (CMO) บริษัท ร่ำรวยที่สุด จำกัด เผยด้วยว่า ในปีที่ 2 ของโยลค์ แบรนด์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของโยลค์ได้ง่ายขึ้น เพราะเราวางจำหน่าย 3 สินค้าของโยลค์ ทั้งทาร์ตไข่ออริจินัล แซนด์วิชไส้ทาร์ตไข่คาราเมล และพุดดิ้งคัสตาร์ดคาราเมลใน 7-11 ทั่วประเทศ ซึ่งผลตอบรับดีมากๆ
ทางแบรนด์ก็ยังไม่หยุดพัฒนา ชูเมนูไฮไลท์ใหม่ “ซาลาเปาโบโลบัน หมูแดงฮ่องกง” ขนมปังสตรีท ฟู้ดระดับตํานานจากฮ่องกง ซาลาเปาเนื้อนุ่ม ฉ่ำซอส หมูแดงนุ่มหวาน พร้อมด้วยเมนู ครัวซองต์ทาร์ตไส้กรอกหม่าล่าชีส รสชาติจัดจ้านด้วยชีสและซอสหมาล่า ครัวซองต์ไก่หยองไข่เค็มลาวา หอม มัน เค็ม หวาน ครบรส เข้าคู่ลงตัวกับหมูหยองโรยหน้า รวมถึงเมนูเด่นอื่นๆ อาทิ ทาร์ตไข่ออริจินัล ทาร์ตไข่มัทฉะโมจิสด ครัวซองต์ทาร์ตงาดำถั่วตัดพราลีนโมจิ เลือกจับคู่เสิร์ฟพร้อมกับชาโอเรียนทัล เครื่องดื่มสร้างเสริมสมดุลร่างกาย ได้แก่ ชานมฮ่องกง ชาไทยวานิลลาคลาวด์ ชานมไวท์คามิเลียคัสตาร์ดน้ำเต้าหู้ มัทฉะคลาวด์น้ำมะพร้าวน้ำหอม ชาดอกกุ้ยฮวาวานิลลาคลาวด์ และเก๊กฮวยน้ำมะพร้าวน้ำหอมเจลลี่เก๊กฮวยลูกแพร์
“หลังจากเราเปิดให้บริการมาได้ราว 4 สัปดาห์ ฟีดแบ็คดีมาก เมนูใหม่ของเราอย่างซาลาเปาหมูแดงฮ่องกงขายดีมากที่สุด รวมถึง ครัวซองต์ไก่หยองไข่เค็มลาวา ชิโอะปังแฮมชีส และครัวซองต์ไส้กรอกหม่าล่าชีส เป็นเบเกอรี่ที่ขายดีมากที่สุด ส่วนเมนูชา ชานมฮ่องกง ยังได้รับความนิยมสูง เพราะเราพัฒนาสูตรให้มีไส้พุดดิ้งคัสตาร์ดในชานมด้วย รวมถึงชานมคามิลเลีย ก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า ซึ่งเราจะมีทาร์ตไข่และเบเกอรี่รสชาติใหม่ๆ คุณภาพดี ออกมาให้ลูกค้าเลือกทานได้หลากหลายอยู่เสมอ ปีนี้ เรามองไว้ว่าจะขยายสาขาของโยล์ค จาก 8 สาขา เป็น 12-15 สาขา ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล รวมถึงในจังหวัดหัวเมืองใหญ่บางแห่งด้วย”
