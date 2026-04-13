TSB เช็กเข้ม"รถ-คนขับ"ปลอดภัยรับ “สงกรานต์” ใช้รถเมล์ไฟฟ้าทางเลือกสู้น้ำมันแพง

ไทย สมายล์ บัส เข้มความปลอดภัยรับ"สงกรานต์"ตรวจ แอลกอฮอล์-ความพร้อมรถ-กัปตันเมล์ คาดชาวกรุงเทพ-ปริมณฑลฯ ใช้รถเมล์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกเดินทาง- ชวนใช้บัตรโดยสาร HOP Card เดินทางน้อยจ่ายตามจริง -เดินทางเยอะเหมา 40 บาท
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 อาจมีประชาชนจำนวนมากเลือกที่จะอยู่ในกรุงเทพ ไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากวิกฤตราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย หรือ สงกรานต์ TSB จึงได้จัดทำมาตรการ "TSB Safety Firs" ปลอดภัยไว้ก่อนตลอด 24 ชั่วโมง ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และดูแลสวัสดิภาพของผู้โดยสารทุกท่าน ให้รถเมล์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกสู้ราคาพลังงานแพง ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชน
"สงกรานต์ปีนี้ คาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากประชาชนหันมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นเพื่อลดภาระค่าครองชีพ จากปัจจัยราคาน้ำมันแพง TSB จึงได้จัดเตรียมรถเมล์ไฟฟ้าเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่จุดเล่นน้ำสำคัญ เชื่อมต่อสถานีขนส่งสาธารณะประเภทต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า ชาวกรุงเทพฯ จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้อย่างสะดวก ประหยัด และที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัย"
สำหรับมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3 ตรวจ ได้แก่ ตรวจเข้มแอลกอฮอล์ 100% กัปตันเมล์ทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในทุกกะ หากพบมีปริมาณแอลกอฮอล์แม้เพียงเล็กน้อยจะถูกพ้นสภาพพนักงานทันที ตรวจสภาพรถเชิงรุก ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบเบรก และอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถทุกคันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดในช่วงเทศกาล และตรวจเข้มผ่านศูนย์ควบคุมการเดินรถ ด้วยเทคโนโลยี GPS และกล้อง AI ในการติดตามพฤติกรรมการขับขี่
ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน TSB Go Plus เพื่อเช็กตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ของบัตรโดยสาร HOP Card เดินทางน้อยจ่ายตามจริงเพียง 15-20-25 บาท หรือเดินทางเยอะก็จ่ายไม่เกิน 40 บาท ช่วยให้ประชาชนเดินทางกี่ต่อก็ได้ในราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุนการเดินทางในช่วงเทศกาล