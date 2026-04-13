ขร. เผย "สงกรานต์" 3 วันยอดใช้รางสะสม 3.6 ล้านคน-เที่ยว คนแห่ใช้รถไฟเดินทางเพิ่มเกือบ 10% จากปีก่อน

ขร. เผย 3 วันแรก "สงกรานต์" ยอดใช้ระบบรางสะสมพุ่ง 3.6 ล้านคน-เที่ยว คนแห่ใช้รถไฟเดินทางเพิ่มเกือบ 10% จากปีก่อน ส่วนคนกรุง เล่นน้ำดันยอดใช้รถไฟฟ้าเช่นกัน
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางประจำวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่สามของแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 10–19 เมษายน 2569) พบว่า วันที่ 12 เมษายน 69 ปริมาณการเดินทางระบบรางรวมทั้งสิ้น 1,053,859 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 1.34)โดย มีผู้ใช้บริการรถไฟระหว่างเมืองสูงสุด 96,309 คน-เที่ยวโดยไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขณะที่มีผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้า รวม 957,500 คน-เที่ยว (มากกว่าวันที่ 11เม.ย.69 จำนวน 44,234 คน-เที่ยว)และพบบรรยากาศการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง ประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มออกมาร่วมกิจกรรมสงกรานต์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำ
โดยรถไฟระหว่างเมือง (รฟท.)
มีผู้ใช้บริการรวม 96,309 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 10.67) ซึ่งยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง มีผู้โดยสารขาออก 53,009 คน-เที่ยว และขาเข้า 43,300 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 40,303 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 56,006 คน-เที่ยว
รฟท. จัดขบวนรถให้บริการรวม 209 เที่ยว (รวมขบวนพิเศษช่วยการโดยสาร 3 เที่ยว ได้แก่ สายเหนือ กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 1 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครราชสีมา 1 ขบวน และสายใต้ กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา 1 ขบวน) โดยเส้นทาง “สายใต้” ยังคงครองแชมป์มีผู้ใช้บริการสูงสุด ตามด้วย สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือ สายตะวันออก และสายมหาชัย/แม่กลอง
• สายใต้: 34,912 คน-เที่ยว (ขาออก 17,762 คน-เที่ยว / ขาเข้า 17,150 คน-เที่ยว) รวม 63 ขบวน
• สายตะวันออกเฉียงเหนือ: 23,830 คน-เที่ยว (ขาออก 14,149 คน-เที่ยว / ขาเข้า 9,681 คน-เที่ยว) รวม 47 ขบวน
• สายเหนือ: 17,021 คน-เที่ยว (ขาออก 9,891 คน-เที่ยว / ขาเข้า 7,130 คน-เที่ยว) รวม 33 ขบวน
• สายตะวันออก: 11,203 คน-เที่ยว (ขาออก 6,431 คน-เที่ยว / ขาเข้า 4,772 คน-เที่ยว) รวม 24 ขบวน
• สายมหาชัยและสายแม่กลอง: 9,343 คน-เที่ยว (ขาออก 4,776 คน-เที่ยว / ขาเข้า 4,567 คน-เที่ยว) รวม 42 ขบวน
ส่วน ระบบรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการรวม 957,550 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 0.30) โดยภาพรวมสามารถให้บริการได้ตามแผนและไม่มีเหตุขัดข้อง ทั้งนี้ พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นทีกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถานีรถไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญมีผู้ใช้บริการหนาแน่นในบางช่วงเวลา
• สายสีเขียว: 483,776 คน-เที่ยว (สูงประมาณการร้อยละ 7.51) ให้บริการ 1,088 เที่ยว (สายสุขุมวิท 750 เที่ยว และสายสีลม 338 เที่ยว) จากการเป็นเส้นทางหลักสู่จุดเล่นน้ำสำคัญอย่างสยามและสีลม
• สายสีน้ำเงิน: 285,202 คน-เที่ยว ให้บริการ 318 เที่ยว
• แอร์พอร์ตลิงค์ ARL: 51,430 คน-เที่ยว ให้บริการ 174 เที่ยว
• สายสีม่วง: 35,641 คน-เที่ยว ให้บริการ 218 เที่ยว (สูงประมาณการร้อยละ 4.96)
• สายสีชมพู 34,912 คน-เที่ยว ให้บริการ 432 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 216 เที่ยว ผู้ใช้บริการจำนวน 2,564 คน-เที่ยว)
• สายสีเหลือง: 32,456 คน-เที่ยว ให้บริการ 216 เที่ยว
• สายสีแดง: 23,199 คน-เที่ยว ให้บริการ 294 เที่ยว (เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 178 เที่ยว และ ตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
• สายสีทอง: 10,934 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 51.86) ให้บริการ 220 เที่ยว (รวมเสริม 3 เที่ยว) รองรับคลื่นมหาชนที่เดินทางไปร่วมงานสงกรานต์ที่ไอคอนสยาม
@ยอดใช้ระบบรางสะสม 3 วันสงกรานต์ พุ่ง 3.6 ล้านคน-เที่ยว
นายพิเชฐ กล่าวว่า จากการติดตามภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางในช่วง 3 วันแรกของแผนอำนวยความสะดวกฯ (วันที่ 10–12 เมษายน 2569) พบว่ามีประชาชนใช้บริการระบบรางสะสมรวมทั้งสิ้น 3,601,010 คน-เที่ยว ซึ่งต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 4.36 ทั้งนี้ คาดว่าเป็นผลจากพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนที่มีการกระจายตัวมากขึ้น โดยบางส่วนทยอยเดินทางล่วงหน้าก่อนช่วงวันหยุดยาว ขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังคงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาล ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางในภาพรวมไม่หนาแน่นตามที่คาดการณ์ไว้
@คนแห่ใช้รถไฟเดินทางเพิ่มเกือบ 10%
โดยแบ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟระหว่างเมืองสะสม 282,719 คน-เที่ยว (ขาออก 154,383 คน-เที่ยว และขาเข้า 128,336 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากสามวันแรกช่วงสงกรานต์ 2568 จำนวน 25,036 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.71) และระบบรถไฟฟ้าในเขตเมืองสะสม 3,318,291 คน-เที่ยว ทั้งนี้ ภาพรวมการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับการเดินทางได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยภาพรวมอุบัติเหตุทางรางยังเป็นศูนย์และไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง
โดยเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและการเดินรถตลอดช่วงเทศกาล ขณะเดียวกัน คาดว่าในวันนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อาทิ เทน้ำออกจากภาชนะก่อนเข้าสู่ระบบในจุดที่สถานีเตรียมไว้ให้ งดเล่นน้ำภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของผู้โดยสารโดยรวม สำหรับการเดินทางในวันนี้ รฟท. ได้จัดเตรียมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมอีก 2 ขบวน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ได้แก่ ขบวนที่ 6 เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลาออก 19.35 น. และขบวนที่ 984 ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลาออก 15.35 น.
" แม้ภาพรวมการเดินทางของประชาชนด้วยระบบรางในช่วงเทศกาลจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงมีการเดินทางอย่างต่อเนื่องในหลายช่วงเวลา จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลความปลอดภัยของระบบราง โดยเฉพาะการไม่ล้ำเข้าเขตทางรถไฟ และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อผ่านจุดตัดทางรถไฟ เพื่อความปลอดภัยโดยรวม พร้อมกันนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกัน ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเดินทางของประชาชนตลอดช่วงเทศกาลเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีความสุข"