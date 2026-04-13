เจ้าท่าฯเผย12 เม.ย.ผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศ กว่า 2.79 แสนคน ตรวจเข้ม เดินเรือปลอดภัย

"เจ้าท่า"เผยสถิติให้บริการ สงกรานต์ 12 เม.ย."เดินทาง-ท่องเที่ยว"ทางน้ำทั่วประเทศ จำนวน 5,401 เที่ยว มีผู้โดยสารรวม 279,317 คน เข้ม !! มาตรการความปลอดภัย เดินเรือด้วยความระมัดระวังและใช้ความเร็วตามข้อกำหนด
วันที่ 13 เมษายน 2569 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า (จท.) รายงานสถานการณ์การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทางน้ำช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ โดยได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดทั่วประเทศ
โดย สถิติการเดินทางทางน้ำทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 มีเรือโดยสารทั้งประเทศให้บริการจำนวน 5,401 เที่ยว และมีผู้โดยสารรวม 279,317 คน
สำหรับ ในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยผ่านระบบกล้อง CCTV ครอบคลุมท่าเรือต่าง ๆ รวมถึงคลองแสนแสบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางการเดินเรือแก่ประชาชน อีกทั้งกำชับผู้ควบคุมเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและใช้ความเร็วตามข้อกำหนด
ส่วนภูมิภาคที่ 1–7 ได้จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวตามท่าเรือต่าง ๆ พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือให้ตรวจสอบความพร้อมของเรือ ท่าเรือ คนประจำเรือ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตก่อนออกเดินเรือทุกครั้ง ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพสารเสพติดขณะขับเรือ ผู้ควบคุมเรือต้องตรวจคัดกรองแอลกอฮอล์และสารเสพติดก่อนออกเรือทุกครั้ง ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนด ตลอดจนติดตามประกาศจากกรมเจ้าท่า และติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
กรมเจ้าท่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ หากพบเห็นเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง