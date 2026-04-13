เจ้าท่าฯเผย12 เม.ย.ผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศ กว่า 2.79 แสนคน ตรวจเข้ม เดินเรือปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"เจ้าท่า"เผยสถิติให้บริการ สงกรานต์ 12 เม.ย."เดินทาง-ท่องเที่ยว"ทางน้ำทั่วประเทศ จำนวน 5,401 เที่ยว มีผู้โดยสารรวม 279,317 คน เข้ม !! มาตรการความปลอดภัย เดินเรือด้วยความระมัดระวังและใช้ความเร็วตามข้อกำหนด

วันที่ 13 เมษายน 2569 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า (จท.) รายงานสถานการณ์การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทางน้ำช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ โดยได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดทั่วประเทศ
โดย สถิติการเดินทางทางน้ำทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 มีเรือโดยสารทั้งประเทศให้บริการจำนวน 5,401 เที่ยว และมีผู้โดยสารรวม 279,317 คน

สำหรับ ในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยผ่านระบบกล้อง CCTV ครอบคลุมท่าเรือต่าง ๆ รวมถึงคลองแสนแสบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางการเดินเรือแก่ประชาชน อีกทั้งกำชับผู้ควบคุมเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและใช้ความเร็วตามข้อกำหนด


ส่วนภูมิภาคที่ 1–7 ได้จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวตามท่าเรือต่าง ๆ พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือให้ตรวจสอบความพร้อมของเรือ ท่าเรือ คนประจำเรือ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตก่อนออกเดินเรือทุกครั้ง ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพสารเสพติดขณะขับเรือ ผู้ควบคุมเรือต้องตรวจคัดกรองแอลกอฮอล์และสารเสพติดก่อนออกเรือทุกครั้ง ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนด ตลอดจนติดตามประกาศจากกรมเจ้าท่า และติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

กรมเจ้าท่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ หากพบเห็นเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง









เจ้าท่าฯเผย12 เม.ย.ผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศ กว่า 2.79 แสนคน ตรวจเข้ม เดินเรือปลอดภัย
เจ้าท่าฯเผย12 เม.ย.ผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศ กว่า 2.79 แสนคน ตรวจเข้ม เดินเรือปลอดภัย
เจ้าท่าฯเผย12 เม.ย.ผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศ กว่า 2.79 แสนคน ตรวจเข้ม เดินเรือปลอดภัย
เจ้าท่าฯเผย12 เม.ย.ผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศ กว่า 2.79 แสนคน ตรวจเข้ม เดินเรือปลอดภัย
เจ้าท่าฯเผย12 เม.ย.ผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศ กว่า 2.79 แสนคน ตรวจเข้ม เดินเรือปลอดภัย
