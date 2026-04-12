"ภัทรพงศ์”ตรวจหน่วยบริการทางหลวง"อ่างทอง,นครสวรรค์-พิจิตร"ดูแลความปลอดภัย ลดจุดเสี่ยงตลอดเทศกาล

“ภัทรพงศ์” รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจหน่วยบริการทางหลวง 3 จุด รองรับสงกรานต์ เน้นลดอุบัติเหตุ–อำนวยความสะดวก พร้อม จุดพักรถ ถนนสายหลักเชื่อมสายรอง มีเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทาง
วันที่ 12 เม.ย.69 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวง 3 จุด เพื่อยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณการเดินทางบนถนนเพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่น
การตรวจเยี่ยมประกอบด้วย จุดที่ 1 แขวงทางหลวงอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จุดที่ 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 จังหวัดนครสวรรค์ และจุดที่ 3 หมวดทางหลวงวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมุ่งติดตามความพร้อมด้านการบริหารจัดการจราจร การให้บริการข้อมูลเส้นทาง การจัดตั้งจุดพักรถ และการเตรียมบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางของประชาชนจำนวนมากและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัย ลดจุดเสี่ยง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศ
“การเตรียมความพร้อมของจุดบริการทางหลวงถือเป็นกลไกสำคัญในการลดอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและราบรื่น” นายภัทรพงศ์ กล่าว