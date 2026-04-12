"สิริพงศ์” ตรวจจุดบริการสงกรานต์ "ศรีสะเกษ"ย้ำแผนอำนวยความสะดวก

“สิริพงศ์” รมช.คมนาคม ลุยศรีสะเกษ ตรวจจุดบริการสงกรานต์ 2569 กำชับเข้ม “4 มาตรการความปลอดภัย” คืนผิวจราจร ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทั่วประเทศ
ศรีสะเกษ วันที่ 12 เมษายน 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 โดยตรวจเยี่ยม ณ หมวดทางหลวงศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ก่อนเดินทางต่อไปยังจุดบริการประชาชนบริเวณสี่แยกนาเจริญ อำเภอขุขันธ์
โดยได้รับฟังรายงานแผนปฏิบัติงานของกรมทางหลวง ซึ่งเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยทางถนนใน 4 ด้านหลัก คือ
1. ด้านเตรียมความพร้อม ซ่อมแซมถนน และระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งาน
2. ด้านความปลอดภัย ปิดจุดกลับรถและทางแยกเสี่ยง ร่วมบูรณาการกับตำรวจทางหลวง
3. ด้านความสะดวก คืนผิวจราจรบริเวณจุดก่อสร้าง เพื่อเร่งระบายรถ
4. ด้านข้อมูล รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุแบบ Real Time เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้กำหนดแผนคุมเข้มต่อเนื่อง 10 วัน ระหว่างวันที่ 10–19 เมษายน 2569 โดยจัดเจ้าหน้าที่สแตนด์บายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมาก จำเป็นต้องบริหารจัดการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร โดยได้กำชับให้ หยุดงานก่อสร้างที่กระทบการสัญจร และเร่งคืนผิวจราจรให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดช่วงวันหยุดยาว
โอกาสนี้ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่มแล้วขับ และมีน้ำใจบนท้องถนน เพื่อให้การเดินทางช่วงสงกรานต์เป็นไปด้วยความปลอดภัย ลดการสูญเสีย และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ