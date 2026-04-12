อธิบดีทช.เยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย"กาญจนบุรี"เน้นความปลอดภัยสูงสุด

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ของแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี เน้นย้ำ อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง
(12 เม.ย. 69) นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) พร้อมด้วย นายลิขิต ทิฐิธรรมเจริญ วิศวกรใหญ่ (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ของแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี เพื่อตรวจติดตามการรองรับการเดินทางของประชาชนให้สอดรับกับนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแผนการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2569”
โดยตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ต้องไม่น้อยกว่า 5%
อธิบดีทช. ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง และกำชับในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ตลอดการเดินทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด รวมไปถึงการจัดเตรียมยานพาหนะ อุปกรณ์ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน การจัดชุดลาดตระเวนตรวจสอบเส้นทางอย่างสม่ำเสมอให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อีกด้วย
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนายไกวัล วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง นายจุติ ใคร่ครวญ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา นายกวิน สายประเสริฐกิจ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เข้าร่วม โดยมีนายปรีชา โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 นายวลาวัต บินอุมาร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถขอรับบริการได้ที่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ หรือสามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วน ทช. 1146