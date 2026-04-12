"สรรเพชญ”ลงพื้นที่ หาดใหญ่ตรวจ"สนามบิน–ขนส่ง" เร่งขยายศักยภาพ ชู “South Gateway”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สรรเพชญ” ลงพื้นที่"หาดใหญ่" ตรวจสนามบิน–สถานีขนส่ง"เผยสนามบิน คาดปี 69 ผู้โดยสารกว่า 3.5 ล้านคน เกินขีดรองรับ เร่งขยายศักยภาพ ชู “South Gateway” ท่องเที่ยว-ศก. ย้ำสงกรานต์ปลอดภัย ตรึงค่าโดยสารลดภาระประชาชน

วันนี้ (12 เมษายน 2569) นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายศาสตรา ศรีปาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ ภาพรวมการเดินทางเป็นไปอย่างปกติ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งในส่วนของเที่ยวบินและการขนส่งสาธารณะ สะท้อนถึงความพร้อมของระบบคมนาคมในการรองรับการเดินทางช่วงเทศกาล

นายสรรเพชญ กล่าวว่า ได้ติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดยาว โดยได้ตรวจสอบการให้บริการภายในท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ พร้อมรับฟังข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง


โดยในปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านคนต่อปี (MAP) ขณะที่ในปี 2568 มีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 3.31 ล้านคน และในปี 2569 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.56 ล้านคน รวมถึงมีการประเมินว่าในปี 2577 จะมีผู้โดยสารสูงถึง 4.76 ล้านคนต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปัจจุบันสนามบินเริ่มมีความหนาแน่นเกินขีดความสามารถที่รองรับได้

พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (Peak Hour) โดยเฉพาะพื้นที่ผู้โดยสารขาออกและจุดบริการต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ได้รับข้อร้องเรียน และอยู่ระหว่างแผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในระยะสั้น ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและความสะดวกของผู้โดยสาร

“ตัวเลขดังกล่าว เป็นสัญญาณสำคัญว่าท่าอากาศยานหาดใหญ่จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงและขยายขีดความสามารถตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการให้บริการผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า” นายสรรเพชญ กล่าว


นายสรรเพชญ กล่าวว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงสนามบินของจังหวัดสงขลาเท่านั้น แต่เป็น “โครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์” ของภาคใต้ตอนล่าง ที่เชื่อมโยงหลายมิติสำคัญเข้าด้วยกัน ทั้ง
• การท่องเที่ยว
• การค้าและการลงทุน
• พื้นที่ชายแดนใต้
• Halal Economy
• Logistics Hub
• Financial & Business Hub

“ดังนั้น การพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่จึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาความแออัดในปัจจุบัน แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของทั้งภูมิภาค เพื่อยกระดับให้เป็น ‘South Gateway’ ของประเทศ ที่สามารถรองรับทั้งผู้โดยสาร การค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจร”

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจความพร้อมของอาคารอเนกประสงค์ภายในท่าอากาศยาน ซึ่งใช้รองรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบพรีเช็คอิน การบริหารจัดการสัมภาระ การจัดพื้นที่รองรับ และการแยกโซนผู้เดินทางเฉพาะ รวมถึงการบริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับปริมาณผู้เดินทางจำนวนมากที่คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนนี้

ในส่วนของการขนส่งทางบก ได้กำชับให้มีการจัดรถโดยสารให้เพียงพอ พร้อมทั้งดำเนินนโยบาย “ตรึงราคาค่าโดยสาร” ถึงวันที่ 19 เมษายน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยย้ำว่าต้องบริหารจัดการไม่ให้เกิดผู้โดยสารตกค้างทั้งขาไปและขากลับ

มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลต้นทุนด้านคมนาคมในภาพรวม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและค่าครองชีพ ท่ามกลางสถานการณ์ต้นทุนพลังงานที่ยังมีความผันผวน

ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ เช่น ถนนพระราม 2 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ รวมถึงแนวคิดพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมือง (Bypass) และแก้ไขจุดคอขวดในโครงข่ายสายใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในระยะยาว

พร้อมกันนี้ ยังเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะ “เมาไม่ขับ” และการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพาหนะ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน


จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่ โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านจำนวนเที่ยวรถ รถเสริม และมาตรการดูแลความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ทั้งนี้ ยังมีแผนพัฒนาและปรับปรุงสถานีขนส่งให้มีความทันสมัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อยกระดับระบบคมนาคมของจังหวัดสงขลาในภาพรวมต่อไป

