สงกรานต์วันแรก ยอดใช้ระบบราง 1 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าคาดการณ์ 11 % กำชับตรวจสองข้างทาง ป้องกันสิ่งกีดขวางการเดินรถ

กรมราง เผยวันหยุดแรกสงกรานต์ 2569 ยอดใช้ระบบรางต่อเนื่อง กว่า 1 ล้านคน-เที่ยว รถไฟออกต่างจังหวัด -รถไฟฟ้า ยอดผู้โดยสารต่ำกว่าคาด 11 % ไร้อุบัติเหตุทางรางและรถไฟฟ้าขัดข้อง กำชับตรวจสองข้างทาง ป้องกันสิ่งกีดขวางการเดินรถ –บริหารฝูงชนสถานีใกล้พื้นที่จัดงาน
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ข้อมูลภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางประจำวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่สองของแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2569 ของกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 10–19 เมษายน 2569 และเป็นวันหยุดวันแรกของช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยบรรยากาศการเดินทางยังคงคึกคักต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า ประชาชนใช้บริการระบบรางอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนา ควบคู่กับการท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางรวมทั้งสิ้น 1,008,625 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 11.42) แบ่งเป็น
รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.)
มีผู้ใช้บริการรวม 95,309 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 13.19) โดยเป็นผู้โดยสารขาออก 52,450 คน-เที่ยว และขาเข้า 42,859 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 43,365 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 51,944 คน-เที่ยว
มีการจัดขบวนรถให้บริการรวม 210 เที่ยว (รวมขบวนพิเศษช่วยการโดยสาร 4 เที่ยว ได้แก่ สายเหนือ เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 1 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครราชสีมา – กรุงเทพอภิวัฒน์ 2 ขบวน และสายใต้ ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ 1 ขบวน)
โดยเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด ได้แก่ สายใต้ รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือ สายตะวันออก และสายมหาชัย/แม่กลอง ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• สายใต้: 34,714 คน-เที่ยว (ขาออก 17,204 คน-เที่ยว / ขาเข้า 17,510 คน-เที่ยว) รวม 63 ขบวน
• สายตะวันออกเฉียงเหนือ: 26,064 คน-เที่ยว (ขาออก 15,910 คน-เที่ยว / ขาเข้า 10,154 คน-เที่ยว) รวม 48 ขบวน
• สายเหนือ: 17,693 คน-เที่ยว (ขาออก 9,990 คน-เที่ยว / ขาเข้า 7,703 คน-เที่ยว) รวม 33 ขบวน
• สายตะวันออก: 10,157 คน-เที่ยว (ขาออก 5,978 คน-เที่ยว / ขาเข้า 4,179 คน-เที่ยว) รวม 24 ขบวน
• สายมหาชัยและสายแม่กลอง: 6,681 คน-เที่ยว (ขาออก 3,368 คน-เที่ยว/ ขาเข้า 3,313 คน-เที่ยว) รวม 42 ขบวน
ระบบรถไฟฟ้า
มีผู้ใช้บริการรวม 913,316 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 11.23) โดยภาพรวมสามารถให้บริการได้ตามแผน และไม่มีเหตุขัดข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• สายสีเขียว: 451,368 คน-เที่ยว ให้บริการ 1,088 เที่ยว (สายสุขุมวิท 750 เที่ยว และสายสีลม 338 เที่ยว)
• สายสีน้ำเงิน: 266,771 คน-เที่ยว ให้บริการ 318 เที่ยว
• ARL: 52,150 คน-เที่ยว ให้บริการ 174 เที่ยว
• สายสีม่วง: 35,357 คน-เที่ยว ให้บริการ 232 เที่ยว
• สายสีเหลือง: 31,553 คน-เที่ยว ให้บริการ 216 เที่ยว
• สายสีแดง: 25,409 คน-เที่ยว ให้บริการ 294 เที่ยว (เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 178 เที่ยว และ ตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
• สายสีทอง: 12,838 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 60.48 ให้บริการ 220 เที่ยว (รวมรถเสริม 3 เที่ยว รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม )
@เดินทางทุกระบบต่ำกว่าคาการณ์
นายพิเชฐ กล่าวว่า ในวันหยุดแรกของเทศกาลสงกรานต์ นอกจากการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว พบว่ามีประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังพบว่าประชาชนเริ่มออกมาร่วมกิจกรรมเทศกาลในหลายพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้สถานีรถไฟฟ้าบางแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่จัดงานมีผู้ใช้บริการหนาแน่นเป็นพิเศษในบางช่วงเวลา
ขร. จึงได้กำชับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าทุกสาย จัดเตรียมแผนและมาตรการบริหารจัดการฝูงชน (Crowd Control) อย่างเข้มงวด โดยเน้นการจัดระเบียบการเข้า–ออกสถานี การเพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการการระบายผู้โดยสาร เพื่อป้องกันความแออัด ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการเบียดเสียดหรือพลัดตกราง พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการยืนใกล้ขอบชานชาลาหรือขอบสถานีและยืนรอรถไฟฟ้าหลังเส้นสีเหลืองตลอดเวลา และเทน้ำลงในภาชนะที่ทางผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้า
ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือตกอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมในการเดินทางบนชั้นชานชาลา ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและป้องกันเหตุได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
@รถไฟเพิ่มขบวนพิเศษ 3 ขบวน
สำหรับวันนี้ (12 เม.ย.69) คาดว่าการเดินทาง จะยังคงมีผู้ใช้บริการรถไฟระหว่างเมืองอย่างต่อเนื่อง โดย รฟท. ได้พ่วงตู้โดยสารเพิ่มเติมในขบวนที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และเตรียมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มอีก 3 ขบวน สำหรับรองรับการเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่
• ขบวนที่ 973 กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครราชสีมา เวลา 09.20 น.
• ขบวนที่ 5 กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ เวลา 19.05 น.
• ขบวนที่ 983 กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา เวลา 19.30 น.
@กำชับตรวจสองข้างทาง ป้องกันสิ่งกีดขวางการเดินรถ
ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์ในเส้นทางรถไฟ พบว่ายังคงมีบางพื้นที่ที่มีการนำเศษหิน เศษไม้ หรือสิ่งของไปวางกีดขวางบนทางรถไฟ รวมถึงเหตุการณ์ไฟไหม้หญ้าหรือการเผาขยะในพื้นที่ใกล้เขตทางรถไฟ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่อันตรายอย่างยิ่งและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นขบวนรถตกรางแล้ว กลุ่มควันยังส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถ และความร้อนอาจสร้างความเสียหายต่อระบบอาณัติสัญญาณและระบบสื่อสารริมทาง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารจำนวนมาก
ขร. จึงขอเตือนให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวโดยเด็ดขาด ทั้งการกีดขวางบนทางรถไฟและการจุดไฟเผาในเขตทางหรือพื้นที่ใกล้เคียงเส้นทางรถไฟ และขอความร่วมมือช่วยกันเฝ้าระวัง หากพบเห็นการกระทำลักษณะนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายและมีโทษทางอาญา ทั้งนี้ ได้กำชับให้ รฟท. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของระบบรางในช่วงเทศกาล
กรมการขนส่งทางรางได้กำชับผู้ให้บริการระบบรางทุกหน่วยงาน ให้รักษามาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมเตรียมความพร้อมด้านขบวนรถ บุคลากร และแผนรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาล พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือประชาชนให้เผื่อเวลาในการเดินทาง ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวรถล่วงหน้า รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพและดื่มน้ำสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดและป้องกันภาวะโรคลมแดด (Heat Stroke) ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบราง โดยเฉพาะการเข้าใกล้เขตทางรถไฟหรือวางสิ่งของกีดขวางบนราง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและมีความผิดตามกฎหมาย เพื่อให้การเดินทางในช่วงสงกรานต์เป็นไปด้วยความปลอดภัย เรียบร้อย และราบรื่น พร้อมได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขร่วมกับครอบครัว