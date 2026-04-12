สงกรานต์ 2 วัน คนแห่ใช้รถไฟ ยอดกว่า 1.75 แสนคน สายใต้ผู้โดยสารแน่นสุด ภาพรวมไม่มีปัญหา

การรถไฟฯ เผยยอดผู้ประชาชนเดินทางแน่นต่อเนื่อง 11 เม.ย. 2569 ผู้โดยสารใช้บริการกว่า 9.5 หมื่นคน เส้นทางสายใต้หนาแน่นสูงสุด ขณะที่ วันที่ 10 เม.ย. ยอดผู้โดยสารกว่า 8 หมื่นคน รวม 2 วัน 10-12 เม.ย. ประชาชนใช้รถไฟเดินทางมากกว่า 1.75 แสนคนแล้ว ภาพรวมไม่มีปัญหาไร้ตกค้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)แจ้งว่า เปิดเผยภาพรวมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 พบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 95,309 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารในขบวนรถปกติ จำนวน 94,545 คน และขบวนรถเสริมพิเศษ จำนวน 764 คน
ทั้งนี้ เป็นผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 42,859 คน และผู้โดยสารขาออก จำนวน 52,450 คน สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลที่ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเส้นทางที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นสูงสุด ได้แก่ สายใต้ จำนวน 34,714 คน รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 26,064 คน สายเหนือ จำนวน 17,693 คน สายตะวันออก จำนวน 10,157 คน สายมหาชัย จำนวน 5,529 คน และสายแม่กลอง จำนวน 1,152 คน ตามลำดับ บรรยากาศ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาผู้โดยสารตกค้าง
ส่วนการเดินทางเมื่อเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 80,802 คน โดยเป็นผู้โดยสารขาเข้า 40,485 คน และขาออก 40,317 คน ทั้งนี้ เส้นทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่นสูงสุด ได้แก่ สายใต้ 29,393 คน รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 20,232 คน สายเหนือ 14,016 คน สายตะวันออก 10,765 คน สายมหาชัย 5,467 คน และสายแม่กลอง 929 คน ตามลำดับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังคงดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างเข้มงวด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตามสถานีและบนขบวนรถอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้