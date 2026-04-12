สาดสุขสนุกคุ้ม รับเทศกาลสงกรานต์ 2569 เซเว่นฯ จัดเต็มอาหาร-เครื่องดื่ม พร้อมโปรคุ้ม 7Meal Deal อิ่มง่ายทุกมื้อ ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2569 ที่บรรยากาศการเดินทางและท่องเที่ยวทั่วประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง เซเว่น อีเลฟเว่น เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้สามารถอิ่มอร่อย คลายร้อนได้สะดวกตลอดช่วงวันหยุดยาว
สงกรานต์ไม่เพียงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนไทย แต่ยังเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก ทำให้ภาคค้าปลีกและบริการต่าง ๆ เร่งเตรียมสินค้าและบริการรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานและเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ความสะดวกในทุกการเดินทาง
เซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมเป็นอีกหนึ่งจุดแวะสำคัญของทุกการเดินทาง ด้วยเมนูอาหารครบครันทั้งมื้อหลัก มื้อว่าง เบเกอรี่ ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มหลากหลาย พร้อมโปรโมชัน “7Meal Deal” ที่ให้ลูกค้าจับคู่ความอร่อยได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องกับเครื่องดื่ม หรือขนมกับเครื่องดื่ม ในราคาสุดคุ้ม
นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันพิเศษสำหรับสินค้าอาหารพร้อมรับประทานแบรนด์ EZYGO กับดีลซื้อ 2 กล่อง กล่องที่ 2 เพียง 25 บาท (เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ) เพิ่มความคุ้มค่าให้ทุกมื้อในช่วงวันหยุด
เซเว่น อีเลฟเว่น ยังร่วมช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ด้วยการเตรียมสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมัน และสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
เพิ่มความสะดวกอีกขั้นด้วยบริการ 7-Delivery ผ่าน 7App ที่พร้อมส่งอาหารและสินค้าถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ พร้อมแคมเปญพรีเมียมคอลเลกชัน Snoopy สำหรับสมาชิก ALL Member ที่สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของพรีเมียมน่ารัก เติมสีสันความสนุกให้การช้อปช่วงเทศกาล
ตลอดช่วงสงกรานต์ 2569 เซเว่น อีเลฟเว่น ยังคงมุ่งมั่นดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับทุกคน ด้วยสินค้าและบริการที่เข้าถึงง่าย พร้อมโปรโมชันสุดคุ้ม เพื่อร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ไทยให้กับคนไทยทั่วประเทศ