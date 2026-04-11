มันส์สุด สงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์! PEPSI Presents THAI LIZM 2026 คอนเสิร์ต-สาดน้ำ ใจกลางเมือง วันแรกคึกคัก

กรุงเทพ – สงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์วันแรกสุดปัง! ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมงาน “centralwOrld Songkran Fest 2026” แลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลกใจกลางกรุง จัดเต็มความบันเทิงสุดป๊อป “PEPSI Presents THAI LIZM 2026” ยกเวทีคอนเสิร์ตมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ กับสงกรานต์ยกหาดสาดคลื่นปาร์ตี้ ขนทัพศิลปินระดับตัวท็อปขึ้นเวทีพร้อมปล่อยความมันส์แบบจัดเต็ม เริ่มต้นความสนุกกับ ALTERS วง Co-ed T-POP รุ่นใหม่ ต่อเนื่องความสนุกด้วย Cir*crl บอยกรุ๊ปน้องใหม่ของวงการ T-POP ก่อนส่งต่อเวทีให้ สิงโต นำโชค ที่ยกความสนุกมาเต็มพิกัด และ DJ ชื่อดังที่มาสร้างความมันส์ตลอดงาน
ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของแฟน ๆ และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ พร้อมด้วยโมเมนต์สุดพิเศษรับสงกรานต์ ครั้งแรก กับ 5 หนุ่ม PERSES ปรากฏตัวในขบวนแห่ “นายสงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์” สร้างสีสัน เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นจากชาว PIECES ก่อนส่งต่อความสนุกต่อเนื่องขึ้นเวที “PEPSI Presents THAI LIZM 2026” ปลุกสงกรานต์ใจกลางเมืองให้คึกคักสู่แลนด์มาร์ก Culturetainment ระดับโลก
“PEPSI Presents THAI LIZM 2026” 11-13 เม.ย. 69 เข้างานฟรี เพียงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน CENTRAL X หรือผ่านลิงก์ https://lin.ee/WBouTBT
