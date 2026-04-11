กก.ขนส่งทางบกกลาง เคาะลดค่าตั๋วรถบขส.-รถร่วมฯ ลง 3 สตางค์/กม. หลังดีเซลลดอยู่ที่ 44.40 บาทต่อลิตร เริ่ม 14 เม.ย. 69

คณะกก.ขนส่งทางบกกลาง เคาะลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด (หมวด 2-3) ลง 3 สตางค์ต่อกิโลเมตร หรือ เดินทาง 100 กิโลเมตร ปรับลง 3 บาทต่อที่นั่ง รับราคาน้ำมันปรับลงอยู่ที่ 44.40 บาทต่อลิตร เริ่ม 14 เม.ย. 69
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่ง (ค่าโดยสาร) เพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าขนส่ง (ค่าโดยสาร) ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีมติให้ปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 และหมวด 3 หลังสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2569 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บขส. จะยังคงตรึงราคาค่าโดยสาร เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2569 นี้
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวน จากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างต้นทุนและสภาพคล่องของผู้ประกอบการรถโดยสาร ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาน้ำมันได้มีการปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 44.40 บาทต่อลิตร โดยในวันนี้ (11 เมษายน 2569) คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่ง (ค่าโดยสาร) ได้มีมติปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด 2 (กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) ลง 3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่ง เช่น เดินทาง 100 กิโลเมตร ปรับลง 3 บาทต่อที่นั่ง ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2569 สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้
สำหรับการปรับลดราคาค่าโดยสารในวันนี้ได้พิจารณาจากสูตรคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนีค่าพลังงาน (Energy Index) และค่าจ้างแรงงาน ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถปรับขึ้นและลงได้ตามสถานการณ์
กรมการขนส่งทางบก ยังคงร่วมมือกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ในการคงมาตรการตรึงราคาค่าโดยสารในอัตราเดิม ไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2569 เพื่อเป็นการดูแลและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนจากการที่มีการปรับอัตราค่าโดยสารขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว อันจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สร้างความปลอดภัยในการเดินทางและลดความแออัดของสภาพจราจรซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าในช่วงตลอดช่วงเทศกาลมีรถโดยสารเพียงพอต่อการให้บริการแน่นอน พร้อมให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวก ควบคู่ไปกับการลดภาระค่าครองชีพ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและมีความสุข