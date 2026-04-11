Bravo BKK ตอกย้ำแลนด์มาร์กสงกรานต์ใจกลางกรุงเทพฯ ชู “SIAM Songkran 2026” จัดเต็ม 11–14 เมษายนนี้ พร้อมกิจกรรมครบทุกมิติของความสนุก
กรุงเทพฯ – ศูนย์การค้า Bravo BKK เดินหน้าตอกย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางด้านความบันเทิงและการจัดอีเวนต์ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยการเป็นสถานที่จัดงานหลักของ “SIAM Songkran Music Festival 2026” ระหว่างวันที่ 11–14 เมษายน 2569 ณ BRAVO BKK โซนชั้น 1 และ Outdoor Arena พร้อมยกระดับสู่การเป็นเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติระดับโลกที่เชื่อมโยงดนตรี แฟชั่น อาหาร และคอมมูนิตี้เข้าด้วยกัน เป็น Thailand’s Iconic Holiday Festival อย่างครบวงจร และสร้างการจดจำของ Bravo BKK ในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ
นาง เลวี่ ลี ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลประสบการณ์ลูกค้า และ Brand Ambassador บริษัท บราโว บีเคเค จำกัด กล่าวว่า “Bravo BKK มุ่งมั่นในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านความบันเทิงและการจัดงานระดับนานาชาติของกรุงเทพฯ การได้เป็นสถานที่หลักของ SIAM Songkran 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับอีเวนต์ระดับโลก และเราหวังว่าจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านเทศกาลที่สำคัญของภูมิภาค”
เทศกาล “SIAM Songkran Music Festival 2026” ภายใต้การสร้างสรรค์โดย One Asia Ventures นำเสนอ ผ่านแนวคิด “MELORA” ที่สะท้อนการไหลเวียนของสายน้ำ ผู้คน และเสียงดนตรี EDM สู่การเริ่มต้นบทใหม่ของการเฉลิมฉลองสงกรานต์ในปีนี้
ภายในห้าง Bravo BKK ตั้งเป็นทั้งจุดรับบัตรอย่างเป็นทางการ (Official Ticket Redemption Point) และสถานที่จัดงานหลัก ตลอดระยะเวลา 4 วัน โดยภายในงานรวบรวมศิลปินและดีเจระดับโลก อาทิ Martin Garrix, Marshmello, Alok, R3HAB และ John Summit ที่จะมาร่วมสร้างประสบการณ์การเล่นน้ำของวัฒนธรรมไทย ผสมผสานกับดนตรีแนว EDM ในระดับสากล พร้อมศิลปินนานาชาติและศิลปินไทยที่กำลังได้รับความสนใจ อาทิ Y3LLO ร่วมสร้างสีสันบนเวที
นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ห้างยังถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สำหรับการใช้ชีวิตในช่วงเทศกาลอย่างแท้จริง ด้วยกิจกรรมตลอดทั้ง ภายคอนเซปต์ “Bravo Go Wet” เพื่อเติมเต็มประสบการณ์สงกรานต์แบบครบวงจร โดยภายในงานประกอบด้วยโซนร้านอาหารทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้า โซนดีเจจำนวน 2 โซน ได้รับการสนับสนุนจาก DJ Plus กิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ โซน Dry Bar สำหรับอาบน้ำและพักผ่อน โดยได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาบน้ำจากโรงแรม Cassia Rama 9 Bangkok และ Donna Chang รวมไปถึงบริการนวดแผนไทย ล๊อคเกอร์ฝากของ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังจัดมุมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งการเล่นกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อรับซองกันน้ำในช่วงสงกรานต์นี้ด้วย
การจัดงานครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการฉลองเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่ แต่ยังเป็นเฉลิมฉลองในระดับนานาชาติ ที่รวมดนตรี วัฒนธรรม อาหาร และไลฟ์สไตล์ไว้ในพื้นที่เดียว พร้อมสะท้อนบทบาทของ Bravo BKK ในการก้าวขึ้นเป็นแลนด์มาร์กสงกรานต์อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ
สำหรับผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่ ติดต่อได้ที่ www.bravobkk.co.th และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆได้ที่ Facebook: Bravo BKK