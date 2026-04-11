"เอกนัฎ"ลั่นไม่ยอมให้เอกชนมากำกับราคา ประกาศรื้อโครงสร้างไฟฟ้าน้ำมัน-คลังสำรอง

“เอกนัฏ” ลุยพลิกวิกฤติเป็นโอกาสพลังงานไทย รื้อโครงสร้างไฟฟ้าน้ำมัน-คลังสำรอง-Direct PPA ส่งเสริมโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในการแถลงนโยบายรัฐบาลเมื่อวานนี้ (10 เมษายน 2569) ว่าขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตพลังงานที่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนค่อนข้างมาก ซึ่งก่อนรับตำแหน่ง ได้เตรียมวางแผนปรับปรุงโครงสร้างพลังงานเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ทันทีที่ได้รับตำแหน่ง ได้เร่งแก้ไขปัญหาด้านราคาให้กับประชาชนเป็นอันดับแรก โดยได้นำข้อมูลจากคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (คตร.) มาดำเนินการทันที รวมทั้งมีการเรียกโรงกลั่นมาหารือ หลังพบว่ากลไกการทำงานในการคำนวณ
ราคาผิดปกติ ทำให้โรงกลั่นมีกำไรมาก ในสถานการณ์แบบนี้โรงกลั่นจะต้องเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขไปพร้อมๆ กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้ลดราคาหน้าโรงกลั่นไปแล้ว และจะเดินหน้าตรวจสอบค่าการกลั่นของเดือนเมษายนเพื่อนำมาลดราคาน้ำมันให้กับประชาชน
นอกจากนี้จะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการปรับราคาหน้าโรงกลั่นมาแก้ไขวิกฤตด้านราคา แทนการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งถือเป็นทางออกสุดท้าย เพราะภาษีสรรพสามิตคือเงินของประชาชนที่จะต้องเก็บไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ
ซึ่งจะใช้ความระมัดระวังในการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยตั้งใจจะปรับเกณฑ์การทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักคือการชะลอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เตรียมปรับเกณฑ์การชดเชยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการทำงานต้องมีความโปร่งใส และไม่ให้กองทุนฯ มีอำนาจมากเกินไป
นายเอกนัฏ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมธุรกิจพลังงานจะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่โรงกลั่นไปยังคลังน้ำมัน จ๊อบเบอร์ และสถานีบริการทั้งรายเล็กรายใหญ่ไว้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เพื่อตรวจสอบป้องกันไม่ให้มีใครมาเอาเปรียบประชาชน
สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว เนื่องจากประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบมากกว่า 90% แม้วิกฤตนี้จบลง ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อม โดยถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมีคลังสำรองของประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล และเอทานอล ซึ่งแม้ต้นทุนอาจสูง แต่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ในส่วนของไฟฟ้า แม้จะผลิตได้เองมากกว่า 50% แต่การต้องนำเข้า LNG ทำให้ประเทศต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อราคาค่าไฟฟ้า เพื่อให้นโยบายช่วยเหลือประชาชนตรงกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงพลังงานกำลังพิจารณาการปรับโครงสร้างการเก็บค่าไฟฟ้าเป็นแบบขั้นบันไดคือ "ใช้น้อยจ่ายน้อย ใช้มากจ่ายมาก" รวมทั้งจะส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยจะลดอุปสรรคในการติดตั้งทั้งหมด เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการติดตั้ง เช่น การกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งให้สามารถขายไฟฟ้ากลับเข้าระบบได้ นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใหม่ได้ใช้ไฟฟ้าสะอาดผ่านระบบ Direct PPA อีกด้วย
“การทำงานของผม จะไม่ยอมให้เอกชนมาเป็นผู้กำกับราคา แต่รัฐบาลเองจะต้องเป็นผู้กำกับเอกชน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ขอยืนยันว่าในการทำหน้าที่ตรงนี้ ผมจะทำงานแบบไม่เกรงใจนายทุนอย่างเด็ดขาด ในส่วนสถานการณ์การสู้รบที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ขอยืนยันว่ายังคงมีการจัดหาน้ำมันดิบนำเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ขอความร่วมมือของประชาชนให้เตรียมพร้อมและปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ" นายเอกนัฎ กล่าว