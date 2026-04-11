บรรยากาศสงกรานต์กรุงเทพฯ วันแรกคึกคัก คนไทย-ต่างชาติร่วมเล่นน้ำที่เซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์กใจกลางเมือง

กรุงเทพฯ – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หนึ่งเดียวแลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลกใจกลางเมือง สร้างปรากฏการณ์ความมันส์ครั้งใหญ่ใน centralwOrld Songkran Fest 2026 ตอกย้ำการเป็นหมุดหมายสงกรานต์ระดับโลกย่านราชประสงค์ กับเทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิงกลางกรุงเทพฯ ผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับดนตรี T-POP ยิ่งใหญ่ เดินทางง่าย ที่จอดรถกว่า 6,000 คัน พร้อมมาตรการความปลอดภัยครบครัน ยกระดับกรุงเทพฯ สู่จุดหมายปลายทางเทศกาลระดับโลก
ผนึกกำลัง บริษัท เบสไลน์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัทในเครือของ PlanB Media จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรชั้นนำ สร้างปรากฏการณ์ดนตรีที่สนุกที่สุดในประเทศไทย “PEPSI Presents THAI LIZM 2026” ยกเวทีคอนเสิร์ตมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ กับสงกรานต์ยกหาดสาดคลื่นปาร์ตี้ ที่จะทำให้คุณ “เปียกแบบป๊อปๆ” พร้อมไลน์อัปศิลปินและดีเจแน่นตลอด 3 วัน
11 เม.ย. ALTERS, สิงโต นำโชค, PERSES, CIR*CRL, DJ FARMER ROCKET, DJ AUTTABOM
12 เม.ย. PROXIE, DJ BESTBOII, DJ P-U, JOEYBOY, TAITOSMITH, ALALA, MEEPOOH
13 เม.ย. WAR WANARAT, THX, BNK48, F.HERO, ลำไย ไทองคำ, GUNNER, YOUNGGU, DIAMOND, BIGSLP, DJ SURABOON
เพิ่มดีกรีความตื่นเต้นกับ PEPSI Giant Slider ซ่าไม่จบ สไลเดอร์ขนาดยักษ์กลางเมือง สูงก 12 เมตร ที่ชวนทุกคนมาสไลด์ มาสาด และเต้นให้สุดในเทศกาลสงกรานต์ที่มันส์ที่สุดของปี
เข้างานฟรี! ลงทะเบียนผ่านแอปฯ CENTRAL X ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ รีบลงทะเบียนก่อนเพื่อเข้างานได้ไวกว่า!
